Зеленский заявил, что без США Украина понесет человеческие и территориальные потери

Президент Владимир Зеленский с журналистом CBS News Скоттом Пелли. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегическое партнерство с Соединенными Штатами является жизненно важным для украинского народа. Без него государство понесет значительные потери.

Об этом он сказал в разговоре с журналистом CBS News Скоттом Пелли.

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Во время интервью Пелли поинтересовался, считает ли президент, что США продолжают поддерживать Украину. Зеленский сделал паузу, которую сам назвал многозначительной.

"Хотел бы честно и быстро сказать, что США — наш стратегический партнер. Но пауза — это сомнение. Я не сомневаюсь в поддержке американского народа, но в нашей долгой войне много деталей забывается", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что в Европе тоже опасаются возможного изменения отношения США.

"Думаю, без США мы понесем большие потери — человеческие и территориальные. Поэтому я не хотел бы об этом думать. Но это наша судьба, наша земля, наша жизнь. Так или иначе мы закончим эту войну", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский также озвучил в интервью новую статистику потерь в Украине среди гражданских и военных в результате российской агрессии.

Также глава государства заявил, что, по его мнению, в США сейчас царит российская риторика и пропаганда.

Кроме того, Зеленский сказал, что существуют высокие риски, что война в Украине перерастет в глобальный конфликт из-за империализма России.