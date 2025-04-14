Украина хочет купить системы Patriot у США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности страны приобрести системы ПВО Patriot у США или получить лицензии на производство этой техники. В случае покупки речь идет о 10 таких системах.

Об этом украинский лидер заявил в эфире 60 minutes.

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Покупка систем ПВО

Так, Зеленский обратился к США относительно приобретения Украиной дополнительных систем Patriot, чтобы усилить защиту украинских городов от ракетных атак. По его словам, страна готова потратить 15 миллиардов долларов на покупку 10 систем ПВО.

"Мы готовы заплатить эти 15 миллиардов. Мы найдем эти деньги, и будем платить", — сказал президент.

Он уточнил, что с финансовой частью для получения необходимого оборудования Украине готовы помочь некоторые европейские партнеры. Зеленский подчеркнул, что в то время, как США отказывают, аргументируя отсутствием таких возможностей, они передают такие системы, в частности, Израилю.

Кроме того, украинский лидер сообщил о готовности покупки лицензии на производство систем Patriot и соответствующих ракет к этим системам. А также он предложил получение этих систем от стран, где они уже стоят, в аренду и при необходимости их вернуть.

Зеленский добавил, что существует большое количество форматов, чтобы обеспечить защиту украинских городов от атак РФ, но для этого необходимо желание и поддержка международных партнеров.

Напомним, Россия с начала апреля запустила по Украине 4260 воздушных целей: авиационных бомб, ракет и дронов.

Также Зеленский предупредил, что в случае прекращения американской помощи Украина понесет значительные потери.