Зеленський зустрівся з Гінтаутасом Палуцкасом

Зеленський з прем'єром Литви обговорив захист енергооб'єктів
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 грудня, зустрівся з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом. Сторони обговорели питання військової співпраці, зокрема посилення систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури України.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Про що говорив Зеленський із прем'єром Литви
"Дякую за послідовність Литви в рішучій підтримці та всебічній допомозі Україні. Ваша допомога — важливий внесок у нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир. Цінуємо щорічне виділення 0,25 % ВВП країни на оборонні й безпекові потреби нашої держави", — заявив глава нашої країни.
Він додав, що знаковим є те, що новий уряд Литви вперше в повному складі відвідав Україну одразу після свого призначення. Це, за словами Зеленського, свідчить про високий пріоритет, який Литва надає союзницьким відносинам між нашими державами.
Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з чеським колегою Петром Павелом. Вони обговорили можливості союзників щодо підготовки нових бригад за стандартами Франції та США.
Також Зеленський зустрівся з представниками енергетичної галузі, подякував їм за віддану працю та вручив державні нагороди.
Читайте Новини.LIVE!