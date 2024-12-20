Зеленський зустрівся з Гінтаутасом Палуцкасом

Президент України Володимир. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 20 грудня, зустрівся з прем'єр-міністром Литви Гінтаутасом Палуцкасом. Сторони обговорели питання військової співпраці, зокрема посилення систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Дякую за послідовність Литви в рішучій підтримці та всебічній допомозі Україні. Ваша допомога — важливий внесок у нашу боротьбу за справедливий і тривалий мир. Цінуємо щорічне виділення 0,25 % ВВП країни на оборонні й безпекові потреби нашої держави", — заявив глава нашої країни.

Він додав, що знаковим є те, що новий уряд Литви вперше в повному складі відвідав Україну одразу після свого призначення. Це, за словами Зеленського, свідчить про високий пріоритет, який Литва надає союзницьким відносинам між нашими державами.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з чеським колегою Петром Павелом. Вони обговорили можливості союзників щодо підготовки нових бригад за стандартами Франції та США.

Також Зеленський зустрівся з представниками енергетичної галузі, подякував їм за віддану працю та вручив державні нагороди.