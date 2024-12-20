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Зеленский с премьером Литвы обсудил защиту энергообъектов

20 декабря 2024 21:08
Катерина Османская - Редактор
Зеленский встретился с Гинтаутасом Палуцкасом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, встретился с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом. Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, в частности, усиления систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Спасибо за последовательность Литвы в решительной поддержке и всесторонней помощи Украине. Ваша помощь — важный вклад в нашу борьбу за справедливый и длительный мир. Ценим ежегодное выделение 0,25% ВВП страны на оборонные и потребности нашего государства", — заявил глава нашей страны.

Он добавил, что знаковым является то, что новое правительство Литвы впервые в полном составе посетило Украину сразу после своего назначения. Это, по словам Зеленского, свидетельствует о высоком приоритете, который Литва дает союзническим отношениям между нашими государствами.

Напомним, Зеленский пообщался с чешским коллегой Петром Павелом. Они обсудили возможности союзников по подготовке новых бригад по стандартам Франции и США.

Также Зеленский встретился с представителями энергетической отрасли и, поблагодарил их за отданный труд и вручил государственные награды.

Владимир Зеленский Литва ПВО безопасность энергетика

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