Санкції проти компаній з Китаю — Зеленський ввів нові обмеження

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У ніч на п'ятницю, 4 липня, під час масованого обстрілу Києва в уламках збитих дронів Shahed були виявлені компоненти китайського виробництва. Після цього стало відомо про новий санкційний крок — Україна ввела обмеження проти низки китайських компаній, які постачали деталі підсанкційним російським підприємствам у 2024–2025 роках.

Про це повідомив Уповноважений з питань санкцій Влад Власюк в коментарі Новини.LIVE.

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До переліку потрапили, зокрема, Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd та Suzhou ECOD Precision Manufacturing, чия продукція, за даними розслідувань, використовувалася у виробництві бойових дронів, які Росія застосовує у війні проти України.

Як повідомив Власюк , Україна вже співпрацює з міжнародною санкційною коаліцією для того, щоб розширити список обмежень і на інших виробників, причетних до постачання військово-промисловому комплексу РФ.

За його словами, такі санкції мають на меті перекрити канали постачання критичних компонентів, які Росія використовує для атак на українські міста.

Як повідомляється в Офісі Президента, у вівторок, 8 липня, Володимир Зеленський підписав указ №466/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Так, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо низки юридичних осіб.

Указ Президента. Фото: скриншот

Як повідомляється, санкції було запроваджено на підставі подання Служби безпеки України. У переліку суб’єктів, до яких застосовуються обмеження, — юридичні особи, зазначені в офіційному додатку до рішення.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав пакет санкцій проти російського криптовалютного сектору.

Тим часом в ЄС досі не можуть дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії, а президент США Дональд Трамп прокоментував, чи будуть запроваджувати якісь обмеження проти Кремля.