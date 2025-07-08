Санкції проти компаній з Китаю — Зеленський ввів нові обмеження

Зеленський ввів санкції проти компаній з Китаю — яка причина
У ніч на п'ятницю, 4 липня, під час масованого обстрілу Києва в уламках збитих дронів Shahed були виявлені компоненти китайського виробництва. Після цього стало відомо про новий санкційний крок — Україна ввела обмеження проти низки китайських компаній, які постачали деталі підсанкційним російським підприємствам у 2024–2025 роках.
Про це повідомив Уповноважений з питань санкцій Влад Власюк в коментарі Новини.LIVE.
Що відомо про нові санкції проти низки китайських компаній
До переліку потрапили, зокрема, Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd та Suzhou ECOD Precision Manufacturing, чия продукція, за даними розслідувань, використовувалася у виробництві бойових дронів, які Росія застосовує у війні проти України.
Як повідомив Власюк , Україна вже співпрацює з міжнародною санкційною коаліцією для того, щоб розширити список обмежень і на інших виробників, причетних до постачання військово-промисловому комплексу РФ.
За його словами, такі санкції мають на меті перекрити канали постачання критичних компонентів, які Росія використовує для атак на українські міста.
Як повідомляється в Офісі Президента, у вівторок, 8 липня, Володимир Зеленський підписав указ №466/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 липня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Так, Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо низки юридичних осіб.
Як повідомляється, санкції було запроваджено на підставі подання Служби безпеки України. У переліку суб’єктів, до яких застосовуються обмеження, — юридичні особи, зазначені в офіційному додатку до рішення.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав пакет санкцій проти російського криптовалютного сектору.
Тим часом в ЄС досі не можуть дійти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії, а президент США Дональд Трамп прокоментував, чи будуть запроваджувати якісь обмеження проти Кремля.
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