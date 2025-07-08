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Зеленский ввел санкции против компаний из Китая — какая причина

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Дата публикации 8 июля 2025 15:28
Санкции против компаний из Китая - Зеленский ввел новые ограничения
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В ночь на пятницу, 4 июля, во время массированного обстрела Киева в обломках сбитых дронов Shahed были обнаружены компоненты китайского производства. После этого стало известно о новом санкционном шаге — Украина ввела ограничения против ряда китайских компаний, которые поставляли детали подсанкционным российским предприятиям в 2024-2025 годах.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам санкций Влад Власюк в комментарии Новини.LIVE.

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В перечень попали, в частности, Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd и Suzhou ECOD Precision Manufacturing, чья продукция, по данным расследований, использовалась в производстве боевых дронов, которые Россия применяет в войне против Украины.

Как сообщил Власюк, Украина уже сотрудничает с международной санкционной коалицией для того, чтобы расширить список ограничений и на других производителей, причастных к поставкам военно-промышленному комплексу РФ.

По его словам, такие санкции имеют целью перекрыть каналы поставки критических компонентов, которые Россия использует для атак на украинские города.

Как сообщается в Офисе Президента, во вторник, 8 июля, Владимир Зеленский подписал указ №466/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 8 июля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Так, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении ряда юридических лиц.

Зеленський ввів санкції проти компаній з Китаю — яка причина - фото 1
Указ Президента. Фото: скриншот

Как сообщается, санкции были введены на основании представления Службы безопасности Украины. В перечне субъектов, к которым применяются ограничения, — юридические лица, указанные в официальном приложении к решению.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал пакет санкций против российского криптовалютного сектора.

Между тем в ЕС до сих пор не могут прийти к согласию относительно 18-го пакета санкций против России, а президент США Дональд Трамп прокомментировал, будут ли вводить какие-то ограничения против Кремля.

Владимир Зеленский санкции Китай дроны война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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