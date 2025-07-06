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Зеленський підписав новий санкційний пакет — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 16:07
Зеленський підписав нові санкції проти Росії — кого торкнулися обмеження
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 липня, підписав новий санкційний пакет. Обмеження бʼють по російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні.

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Зеленський зауважив, що санкції за поданням Національного банку України.

"Це й синхронізація з нашими партнерами, і наша ініціатива. Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості", — розповів український лідер.

За його словами, всі схеми будуть зупинятися. Зеленський каже, що наразі, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять часто на криптовалютні розрахунки.

У новому санкційному пакеті 60 юридичних осіб. Глава держави наголосив, що по кожній з них Україна працюватиме з партнерами, аби обʼєднати обмеження.

Крім того, у пакеті 73 фізичні особи, які є громадянами Росії. 

"По них санкції також будемо синхронізовувати. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна — примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи", — розповів Зеленський.

За його словами, наступного тижня готуються нові рішення щодо синхронізації санкцій Європейського Союзу. Він каже, що всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції, а наші — в Євросоюзі.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп наголосив, що не відкидає запровадження нових санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна.

А посли країн ЄС досі не досягли згоди щодо ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Європейський союз санкції Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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