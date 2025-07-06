Зеленский подписал новые санкции против России — кого коснулись ограничения

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 июля, подписал новый санкционный пакет. Ограничения бьют по российским финансовым схемам, в том числе криптовалютным.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении.

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Новый санкционный пакет

Зеленский отметил, что санкции по представлению Национального банка Украины.

"Это и синхронизация с нашими партнерами, и наша инициатива. Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном это именно для нужд их военной промышленности", — рассказал украинский лидер.

По его словам, все схемы будут останавливаться. Зеленский говорит, что сейчас, когда привычные финансовые пути для России много где заблокированы, они переходят часто на криптовалютные расчеты.

В новом санкционном пакете 60 юридических лиц. Глава государства подчеркнул, что по каждому из них Украина будет работать с партнерами, чтобы объединить ограничения.

Кроме того, в пакете 73 физических лица, которые являются гражданами России.

"По ним санкции также будем синхронизировать. Это работа непростая: санкционные правила различаются в мире, но цель у нас у всех общая — принуждать Россию к прекращению войны и максимально ограничивать ее потенциал. Санкции уже лишают Россию будущего и должны значительно усложнить повседневность российской системы", — рассказал Зеленский.

По его словам, на следующей неделе готовятся новые решения по синхронизации санкций Европейского Союза. Он говорит, что все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции, а наши — в Евросоюзе.

Напомним, лидер США Дональд Трамп подчеркнул, что не исключает введения новых санкций против российского диктатора Владимира Путина.

А послы стран ЕС до сих пор не достигли согласия относительно принятия нового пакета санкций против России.