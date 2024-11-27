Новий склад Єврокомісії - Зеленський висловив сподівання на вступ України в ЄС

Зеленський вважає, що Україна вступить до ЄС протягом 5 років
Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Президент України Володимир Зеленський привітав її очільницю Урсулу фон дер Ляєн.
Про це Зеленський написав в X у середу, 27 листопада.
Зеленський про новий склад Єврокомісії
"Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів. Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера", — йдеться у повідомленні.
Зеленський заявив, що Україна очікує на продовження нашої співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна — ЄС.
Він висловив впевненість, що під час роботи цього складу Єврокомісії Україна досягне своєї мети — членства у ЄС.
Нагадаємо, нова команда Урсули фон дер Ляєн складається з 27 єврокомісарів та розпочне виконання своїх обов'язків з 1 грудня.
Крім того, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте щодо екстреного засідання Альянсу.
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