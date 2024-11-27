Новий склад Єврокомісії - Зеленський висловив сподівання на вступ України в ЄС

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Ілюстративне фото: ОП

Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Президент України Володимир Зеленський привітав її очільницю Урсулу фон дер Ляєн.

Про це Зеленський написав в X у середу, 27 листопада.

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"Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів. Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера", — йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що Україна очікує на продовження нашої співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна — ЄС.

Він висловив впевненість, що під час роботи цього складу Єврокомісії Україна досягне своєї мети — членства у ЄС.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, нова команда Урсули фон дер Ляєн складається з 27 єврокомісарів та розпочне виконання своїх обов'язків з 1 грудня.

Крім того, сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Марком Рютте щодо екстреного засідання Альянсу.