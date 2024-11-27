Новый состав Еврокомиссии - Зеленский выразил надежду на вступление Украины в ЕС

Зеленский считает, что Украина вступит в ЕС в течение 5 лет
Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил ее главу Урсулу фон дер Ляен.
Об этом Зеленский написал в X в среду, 27 ноября.
Зеленский о новом составе Еврокомиссии
"Искренне поздравляю Урсулу фон дер Ляен с утверждением нового состава Коллегии комиссаров. Желаю новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера", — говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что Украина ожидает продолжения нашего сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина — ЕС.
Он выразил уверенность, что во время работы этого состава Еврокомиссии Украина достигнет своей цели — членства в ЕС.
Напомним, новая команда Урсулы фон дер Ляен состоит из 27 еврокомиссаров и приступит к выполнению своих обязанностей с 1 декабря.
Кроме того, сегодня Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком НАТО Марком Рютте по поводу экстренного заседания Альянса.
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