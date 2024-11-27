У Єврокомісії оновили склад — чим буде займатися

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Його підтвердила рекордно мінімальна кількість депутатів — 370 осіб.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту в X у середу, 27 листопада.

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Результати виборів членів Єврокомісії такі:

за — 370 депутатів;

проти — 282 депутатів;

утрималися — 36 депутатів.

Відомо, що це найменша підтримка за всю історію Європейського Союзу. Нова команда Урсули фон дер Ляєн складається з 27 єврокомісарів та розпочне виконання своїх обов'язків з 1 грудня.

Метою нової комісії буде:

усунення бар'єрів для бізнесу між 27 країнами-членами;

зменшення бюрократії;

збільшення витрат на оборону;

підтримка країн Західних Балкан;

підтримка України на шляху до ЄС.

Скриншот допису Європарламенту

Нагадаємо, колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна може приєднатися до ЄС у форматі "часткового членства".

Також Єврокомісія подасть позов до Європейського суду на Угорщину через закон країни "про захист суверенітету", який порушує право ЄС.