У Єврокомісії оновили склад — чим буде займатися

Європарламент проголосував за новий склад Єврокомісії
Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Його підтвердила рекордно мінімальна кількість депутатів — 370 осіб.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту в X у середу, 27 листопада.
Новий склад Єврокомісії
Результати виборів членів Єврокомісії такі:
- за — 370 депутатів;
- проти — 282 депутатів;
- утрималися — 36 депутатів.
Відомо, що це найменша підтримка за всю історію Європейського Союзу. Нова команда Урсули фон дер Ляєн складається з 27 єврокомісарів та розпочне виконання своїх обов'язків з 1 грудня.
Метою нової комісії буде:
- усунення бар'єрів для бізнесу між 27 країнами-членами;
- зменшення бюрократії;
- збільшення витрат на оборону;
- підтримка країн Західних Балкан;
- підтримка України на шляху до ЄС.
Нагадаємо, колишній президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Україна може приєднатися до ЄС у форматі "часткового членства".
Також Єврокомісія подасть позов до Європейського суду на Угорщину через закон країни "про захист суверенітету", який порушує право ЄС.
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