В Еврокомиссии обновили состав – чем будет заниматься

Европарламент проголосовал за новый состав Еврокомиссии
Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Его поддержало рекордно минимальное количество депутатов — 370 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в X в среду, 27 ноября.
Новый состав Еврокомиссии
Результаты выборов членов Еврокомиссии таковы:
- за — 370 депутатов;
- против — 282 депутатов;
- воздержались — 36 депутатов.
Известно, что это самая малая поддержка за всю историю Европейского Союза. Новая команда Урсулы фон дер Ляйен состоит из 27 еврокомиссаров и приступит к выполнению своих обязанностей с 1 декабря.
Целью новой комиссии будет:
- устранение барьеров для бизнеса между 27 странами-членами;
- уменьшение бюрократии;
- увеличение расходов на оборону;
- поддержка стран Западных Балкан;
- поддержка Украины на пути в ЕС.
Напомним, бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в формате "частичного членства".
Также Еврокомиссия подаст иск в Европейский суд на Венгрию из-за закона страны "о защите суверенитета", нарушающего право ЕС.
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