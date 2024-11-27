В Еврокомиссии обновили состав – чем будет заниматься

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Его поддержало рекордно минимальное количество депутатов — 370 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента в X в среду, 27 ноября.

Читайте также:

Новый состав Еврокомиссии

Результаты выборов членов Еврокомиссии таковы:

за — 370 депутатов;

против — 282 депутатов;

воздержались — 36 депутатов.

Известно, что это самая малая поддержка за всю историю Европейского Союза. Новая команда Урсулы фон дер Ляйен состоит из 27 еврокомиссаров и приступит к выполнению своих обязанностей с 1 декабря.

Целью новой комиссии будет:

устранение барьеров для бизнеса между 27 странами-членами;

уменьшение бюрократии;

увеличение расходов на оборону;

поддержка стран Западных Балкан;

поддержка Украины на пути в ЕС.

Скриншот поста Европарламента

Напомним, бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в формате "частичного членства".

Также Еврокомиссия подаст иск в Европейский суд на Венгрию из-за закона страны "о защите суверенитета", нарушающего право ЕС.