Єврокомісія оштрафувала Meta Platforms за зловживання

Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро
Європейська комісія оштрафувала компанію Meta Platforms за зловживання. Йдеться про суму у розмірі 797,7 мільйона євро.
Про це повідомляє Politico у четвер, 14 листопада.
Штраф для Meta Platforms
У ЄС заявили, що компанія Meta помилково прив'язала Facebook Marketplace з соціальною мережею Facebook і налагодила несправедливі умови для постачальників реклами. Компанія отримала вказівку припинити ці практики.
Комісар Маргрете Вестагер зазначила, що дії Meta були спрямовані "на підтримку власного сервісу Facebook Marketplace, надаючи йому переваги, з якими інші постачальники онлайн-реклами не могли конкурувати".
У компанії заявили, що подадуть апеляцію.
Нагадаємо, Єврокомісія розпочала перевірку китайської онлайн-платформи Temu для оцінки її відповідності європейським стандартам цифрових послуг.
Також Європейська комісія подасть позов до Європейського суду проти Угорщини через закон "про захист суверенітету".
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