Еврокомиссия оштрафовала Meta Platforms за злоупотребления

Еврокомиссия оштрафовала компанию Meta почти на 800 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta Platforms за злоупотребление. Речь идет о сумме в размере 797,7 миллиона евро.
Об этом сообщает Politico в четверг, 14 ноября.
Штраф для Meta Platforms
В ЕС заявили, что компания Meta ошибочно привязала Facebook Marketplace с социальной сетью Facebook и наладила несправедливые условия для поставщиков рекламы. Компания получила указание прекратить эти практики.
Комиссар Маргрете Вестагер отметила, что действия Meta были направлены "на поддержку собственного сервиса Facebook Marketplace, предоставляя ему преимущества, с которыми другие поставщики онлайн-рекламы не могли конкурировать".
В компании заявили, что подадут апелляцию.
Напомним, Еврокомиссия приступила к проверке китайской онлайн-платформы Temu для оценки ее соответствия европейским стандартам цифровых услуг.
Также Европейская комиссия подаст иск в Европейский суд против Венгрии из-за закона "о защите суверенитета".
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