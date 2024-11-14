Еврокомиссия оштрафовала Meta Platforms за злоупотребления

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta Platforms за злоупотребление. Речь идет о сумме в размере 797,7 миллиона евро.

Об этом сообщает Politico в четверг, 14 ноября.

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Штраф для Meta Platforms

В ЕС заявили, что компания Meta ошибочно привязала Facebook Marketplace с социальной сетью Facebook и наладила несправедливые условия для поставщиков рекламы. Компания получила указание прекратить эти практики.

Комиссар Маргрете Вестагер отметила, что действия Meta были направлены "на поддержку собственного сервиса Facebook Marketplace, предоставляя ему преимущества, с которыми другие поставщики онлайн-рекламы не могли конкурировать".

В компании заявили, что подадут апелляцию.

Напомним, Еврокомиссия приступила к проверке китайской онлайн-платформы Temu для оценки ее соответствия европейским стандартам цифровых услуг.

Также Европейская комиссия подаст иск в Европейский суд против Венгрии из-за закона "о защите суверенитета".