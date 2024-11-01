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Єврокомісія розпочала перевірку Temu — на що звертають увагу

1 листопада 2024 11:02
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Єврокомісія проведе перевірку онлайн-магазина Temu
Чоловік сидить у ноутбуці із банківською карткою в руках. Фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Єврокомісія розпочала перевірку китайської онлайн-платформи Temu, щоб оцінити її відповідність європейським стандартам цифрових послуг (DSA). Увага зосереджена на продаж заборонених товарів та ризик від системи винагород у сервісі.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

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Єврокомісія заявила про початок ретельної перевірки китайської платформи Temu, де продаються різноманітні товари, в рамках європейського ринку. Мета перевірки — відстежити, чи відповідає модель сервісу нормам європейського акта про цифрові послуги (DSA).

"Ми будемо повною мірою співпрацювати з наглядовими органами для підтримки нашої спільної мети — створення безпечного і надійного ринку для споживачів", — заявили в компанії.

Першочергово увага звертатиметься на те, чи не продає Temu заборонені та небезпечні товари. Адже раніше стосовно сервісу лунала критика щодо недостатньо ефективної протидії продажу заборонених товарів.

Зазначається, що Європейська комісія також перевірить чи можуть системи винагороди, які присутні на Temu, викликати залежність у користувачів.

Зауважимо, що ЄК уже відкривала аналогічні провадження проти AliExpress, TikTok і X (Twitter). 

 

Нагадаємо, Європейська комісія подасть позов до Європейського суду на Угорщину. Причиною став закон країни "про захист суверенітету", який порушує право ЄС.

Раніше ми писали про те, що  Єврокомісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" та висловила стурбованість фінансуванням з державного бюджету та його об'єктивністю.

У Міністерстві культури заявили, що Україна взяла до уваги рекомендації ЄК стосовно телемарафону.

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