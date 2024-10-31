Єврокомісія розкритикувала телемарафон Єдині новини — реакція Міністерства культури

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот

Єврокомісія презентувала черговий звіт у межах пакета розширення ЄС 2024 року, де висвітлено досягнення України у сфері медіареформ. Міністерство культури відреагували на критику телемарафону.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій у середу, 30 жовтня.

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Єврокомісія звернула увагу на значні кроки України у забезпеченні прав журналістів, особливо в умовах воєнного стану. Зазначається, що звіт містить важливі внесені зміни до наказу Головнокомандувача ЗСУ №73, який дозволяє українським та іноземним експертам оперативно висвітлювати ситуацію біля фронту.

"Ми вдячні Єврокомісії за те, що звіт окреслює важливість підписаного Президентом України закону, який суттєво підвищив прозорість місцевого самоврядування завдяки регулярній публікації стенограм та трансляцій засідань місцевих рад та їх постійних комісій", — зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Реакція Мінкульту щодо критики телемарафону

У міністерстві зазначили, що Єврокомісія позитивно оцінила дорожню карту для підтримки прозорого та незалежного медіапростору, який має бути відновлений після завершення війни.

"Ми вже розпочали шлях змін: крок за кроком забезпечуємо доступ кожного громадянина до публічної інформації та активно залучаємо ресурси міжнародних партнерів, щоб підтримати відновлення українських медіа", — зазначив Точицький.

Він додав, що Україна взяла до уваги рекомендації стосовно телемарафону "Єдині новини". Також держава хоче припинити підтримку телемарафону держава після закінчення воєнного стану.

"Держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану, зосередившись на сталому розвитку медіаінфраструктури. Адже наша мета — створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня", — підкреслив Точицький.

За його словами, у держбюджеті на 2025 рік передбачено 2,2 млрд гривень на фінансування публічного мовника, що повністю відповідає його запиту.

Нагадаємо, Єврокомісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини" та висловила стурбованість фінансуванням з державного бюджету та його об’єктивності.

Ми писали про те, що радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин заявив, що актив телемарафону збільшується лише тоді, коли в Україні трапляється щось критичне.