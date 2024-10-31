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Єврокомісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини"

31 жовтня 2024 00:16
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Єврокомісія розкритикувала телемарафон Єдині новини — яка причина
Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Єврокомісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини". Брюссель висловив стурбованість фінансуванням телемарафону з державного бюджету та його об’єктивності.

Про це йдеться в звіті щодо розширення ЄС, презентованому у середу, 30 жовтня.

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У документі наголошується на необхідності переглянути, чи дійсно цей марафон є "найкращою платформою для забезпечення вільного обміну думками між українцями".

Також у звіті розглядається діяльність парламентського телеканалу "Рада". Єврокомісія підкреслює, що його основним завданням має стати інформування про парламентську діяльність, зокрема роботу опозиції.

Крім того, в комюніке зазначено, що Європейська комісія готова розпочати перші переговорні кластери з Україною у 2025 році.

"Якщо Україна виконає всі умови, Комісія очікує відкриття переговорних кластерів, починаючи з "основних принципів", якнайшвидше у 2025 році", — йдеться в документі.

Нагадаємо, глава Європейської Ради Шарль Мішель закликав відповідальні органи Грузії провести розслідування повідомлень про порушення, які сталися під час голосування на парламентських виборах.

Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Брюссель та виступив у Європейському парламенті. Він наголосив на важливості Плану перемоги задля досягнення миру.

Україна парламент телеканали Європейський союз телемарафон

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