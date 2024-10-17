Міністр оборони України Рустем Умєров виступив у Європарламенті

Рустем Умєров на засідання Європарламенту. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав Брюссель та виступив у Європейському парламенті. Він наголосив на важливості Плану перемоги задля досягнення миру.

Про це повідомили в Міністерстві оборони у четвер, 17 жовтня.

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"Розпочав робочий візит до Брюсселя з виступу на засіданні Підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту", — заявив Умєров.

Міністр подякував європарламентарям за незмінну військову, дипломатичну та фінансову підтримку України.

Під час виступу Умєров представив партнерам План перемоги Президента України Володимира Зеленського, який передбачає конкретні кроки до справедливого миру.

"І запрошення нашої держави в НАТО — один з найважливіших кроків", — наголосив міністр.

Також Умєров підкреслив важливість реалізації Плану перемоги для зміцнення обороноздатності та стійкості України перед агресією з боку Російської Федерації.

Міністр також окремо поінформував про систематичні атаки ворога на цивільну інфраструктуру. Він наголосив на необхідності розбудови багаторівневої системи ППО для захисту наших міст від ракетних і дронових ударів.

"Створення такої системи — спільне завдання, яке може врятувати тисячі життів", — додав міністр.

Засідання Європейського парламенту. Фото: Міноборони

Крім усього вище сказаного, Умєров наголосив, що Україні вкрай важливо не лише оборонятися, але і завдавати ударів по ворогу. Саме тому вкрай важливо надати Україні дозвіл завдавати ударів по російській території.

Також Умєров окреслив перед європейськими партнерами досягнення українського ОПК, у який наш уряд інвестував 4 млрд доларів лише у 2024 році.

"Особливо варто відзначити виробництво далекобійних дронів, що вже знищили понад 200 військових об’єктів агресора. Це вражаючий результат для нашої оборонної промисловості", — зазначив Умєров.

Також міністр заслухав важливі заяви від європейських парламентарів, які свідчать про готовність країн ЄС збільшувати допомогу Україні.

"Ми відкриті до різноманітних і, головне, своєчасних форм підтримки", — резюмував він.

Нагадаємо, голова Європейської ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться вже завтра, 18 жовтня. Главі держави запропонували представити План перемоги.

Раніше Зеленський заявив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві.