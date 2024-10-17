Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил в Европарламенте

Рустем Умеров на заседании Европарламента. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Брюссель и выступил в Европейском парламенте. Он отметил важность Плана победы для достижения мира.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в четверг, 17 октября.

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"Начал рабочий визит в Брюссель с выступления на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента", — заявил Умеров.

Министр поблагодарил европарламентариев за неизменную военную, дипломатическую и финансовую поддержку Украины.

В ходе выступления Умеров представил партнерам План победы Президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающий конкретные шаги к справедливому миру.

"И приглашение нашего государства в НАТО — один из важнейших шагов", — подчеркнул министр.

Также Умеров подчеркнул важность реализации Плана победы по укреплению обороноспособности и устойчивости Украины перед агрессией со стороны Российской Федерации.

Министр также отдельно проинформировал о систематических атаках врага на гражданскую инфраструктуру. Он отметил необходимость развития многоуровневой системы ПВО для защиты наших городов от ракетных и дроновых ударов.

"Создание такой системы — общая задача, которая может спасти тысячи жизней", — добавил министр.

Заседание Европейского парламента. Фото: Минобороны

Кроме всего вышесказанного, Умеров подчеркнул, что Украине крайне важно не только обороняться, но и наносить удары по врагу. Именно поэтому крайне важно предоставить Украине разрешение наносить удары по российской территории.

Также Умеров очертил перед европейскими партнерами достижение украинского ОПК, в который наше правительство инвестировало 4 млрд долларов только в 2024 году.

"Особенно стоит отметить производство дальнобойных дронов, уже уничтоживших более 200 военных объектов агрессора. Это впечатляющий результат для нашей оборонной промышленности", — отметил Умеров.

Также министр заслушал важные заявления от европейских парламентариев, свидетельствующих о готовности стран ЕС увеличивать помощь Украине.

"Мы открыты к разнообразным и, главное, своевременным формам поддержки", — резюмировал он.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите ЕС, который состоится уже завтра, 18 октября. Главе государства предложили представить План победы.

Ранее Зеленский заявил, что в конце этого месяца будут конкретны новые контракты в украинском оборонном производстве.