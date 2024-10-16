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Глава Євроради запросив Зеленського представити план перемоги на саміті ЄС

16 жовтня 2024 02:40
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Шарль Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті ЄС
Президент Європейської ради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Голова Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на саміт ЄС. Захід відбудеться вже завтра, 17 жовтня.

Про це повідомив Шарль Мішель у своєму дописі у соцмережі Х (колишній Twitter).

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За словами європейського чиновника, Зеленський представить на саміті План перемоги України, про який вже неодноразово говорилося раніше.

"Я запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги", — написав Шарль Мішель.

Нагадаємо, що днями в Офісі Президента частично розповіли, що передбачає План победи Володимира Зеленського та які кроки допоможуть заставить Росію зупинити агресію.

Також ми писали, що згідно із заявою президента України Володимира Зеленського, на другому Саміті миру країна представить справедливі умови завершення війни  Розробку плану буде завершено у листопаді.

Володимир Зеленський Шарль Мішель саміт війна в Україні План перемоги України

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