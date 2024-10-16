Шарль Мишель пригласил Зеленского представить план победы на саммите ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС. Мероприятие состоится уже завтра, 17 октября.

Об этом сообщил Шарль Мишель в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter).

Читайте также:

Что сказал глава Евросовета

По словам европейского чиновника, Зеленский представит на саммите План победы Украины, о котором неоднократно уже говорилось ранее.

"Я пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой план победы", — написал Шарль Мишель.

Нагадаємо, що днями в Офісі Президента частково розповіли, що передбачає План перемоги Володимира Зеленського та які кроки допоможуть примусити Росію зупинити агресію.

Також ми писали, що згідно заяви президента України Володимира Зеленського, на другому Саміті миру країна представить справедливі умови завершення війни. Розробка плану буде завершена у листопаді.