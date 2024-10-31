Еврокомиссия раскритиковала телемарафон Єдині новини — какая причина

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот

Еврокомиссия подвергла критике телемарафон "Єдині новини". Брюссель выразил обеспокоенность финансированием телемарафона из государственного бюджета и его объективности.

Об этом говорится в отчете по расширению ЕС, представленном в среду, 30 октября.

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В документе отмечается необходимость пересмотреть, действительно ли этот марафон "лучшая платформа для обеспечения свободного обмена мнениями между украинцами".

Также в отчете рассматривается деятельность парламентского телеканала "Рада". Еврокомиссия подчеркивает, что его основной задачей должно стать информирование о парламентской деятельности, включая работу оппозиции.

Кроме того, в коммюнике отмечено, что Европейская комиссия готова начать первые переговорные кластеры с Украиной в 2025 году.

"Если Украина выполнит все условия, Комиссия ожидает открытия переговорных кластеров, начиная с "основных принципов", как можно скорее в 2025 году", — говорится в документе.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал ответственные органы Грузии провести расследование сообщений о нарушениях, произошедших во время голосования на парламентских выборах.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Брюссель и выступил в Европейском парламенте. Он отметил важность Плана победы для достижения мира.