Еврокомиссия подвергла критике телемарафон Єдині новини — реакция Министерства культуры

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот

Еврокомиссия представила очередной отчет в рамках пакета расширения ЕС 2024 года, где освещены достижения Украины в сфере медиареформ. Министерство культуры отреагировало на критику телемарафона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций в среду, 30 октября.

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Еврокомиссия обратила внимание на значительные шаги Украины в обеспечении прав журналистов, особенно в условиях военного положения. Отмечается, что отчет содержит важные внесенные изменения в приказ Главнокомандующего ВСУ №73, который позволяет украинским и иностранным экспертам оперативно освещать ситуацию возле фронта.

"Мы благодарны Еврокомиссии за то, что отчет определяет важность подписанного Президентом Украины закона, который существенно повысил прозрачность местного самоуправления благодаря регулярной публикации стенограмм и трансляций заседаний местных советов и их постоянных комиссий", — отметил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

Реакция Минкульта относительно критики телемарафона

В министерстве отметили, что Еврокомиссия положительно оценила дорожную карту для поддержки прозрачного и независимого медиапространства, которое должно быть восстановлено после завершения войны.

"Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа", — отметил Точицкий.

Он добавил, что Украина приняла во внимание рекомендации относительно телемарафона "Єдині новини". Также государство хочет прекратить поддержку телемарафона после окончания военного положения.

"Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель — создать пространство для правды и свободы слова, и эта работа продолжается ежедневно", — подчеркнул Точицкий.

По его словам, в госбюджете на 2025 год предусмотрено 2,2 млрд гривен на финансирование публичного вещателя, что полностью соответствует его запросу.

Напомним, Еврокомиссия раскритиковала телемарафон "Єдині новини" и выразила обеспокоенность финансированием из государственного бюджета и их объективностью.

Мы писали о том, что советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что актив телемарафона увеличивается только тогда, когда в Украине случается что-то критическое.