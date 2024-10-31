Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Минкульте отреагировали на критику телемарафона от Еврокомиссии arrow

В Минкульте отреагировали на критику телемарафона от Еврокомиссии

31 октября 2024 12:13
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Еврокомиссия подвергла критике телемарафон Єдині новини — реакция Министерства культуры
Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Еврокомиссия представила очередной отчет в рамках пакета расширения ЕС 2024 года, где освещены достижения Украины в сфере медиареформ. Министерство культуры отреагировало на критику телемарафона.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций в среду, 30 октября.

Читайте также:

Еврокомиссия оценила реформы Украины в сфере медиа

Еврокомиссия обратила внимание на значительные шаги Украины в обеспечении прав журналистов, особенно в условиях военного положения.  Отмечается, что отчет содержит важные внесенные изменения в приказ Главнокомандующего ВСУ №73, который позволяет украинским и иностранным экспертам оперативно освещать ситуацию возле фронта. 

"Мы благодарны Еврокомиссии за то, что отчет определяет важность подписанного Президентом Украины закона, который существенно повысил прозрачность местного самоуправления благодаря регулярной публикации стенограмм и трансляций заседаний местных советов и их постоянных комиссий", — отметил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. 

Реакция Минкульта относительно критики телемарафона

В министерстве отметили, что Еврокомиссия положительно оценила дорожную карту для поддержки прозрачного и независимого медиапространства, которое должно быть восстановлено после завершения войны. 

"Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа", — отметил Точицкий.

Он добавил, что Украина приняла во внимание рекомендации относительно телемарафона "Єдині новини". Также государство хочет прекратить поддержку телемарафона после окончания военного положения.

"Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель — создать пространство для правды и свободы слова, и эта работа продолжается ежедневно", — подчеркнул Точицкий. 

По его словам, в госбюджете на 2025 год предусмотрено 2,2 млрд гривен на финансирование публичного вещателя, что полностью соответствует его запросу.

Напомним, Еврокомиссия раскритиковала телемарафон "Єдині новини" и выразила обеспокоенность финансированием из государственного бюджета и их объективностью.

Мы писали о том, что советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что актив телемарафона увеличивается только тогда, когда в Украине случается что-то критическое.

медиа Минкульт Еврокомиссия журналисты СМИ телемарафон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:55 Ермак в Канаде обсудил возвращение украинских детей из РФ

23:53 Мужчина отказался от мобилизации из-за страха — что решил суд

23:44 Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий

Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

23:09 Louis Vuitton представили будку для собак за 66 тысяч долларов

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

22:52 В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации

22:30 Мошенник из Николаевщины обманывал военных — решение суда

22:23 Отбивал сына от работников ТЦК — как суд наказал мужчину

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

23:55 Ермак в Канаде обсудил возвращение украинских детей из РФ

23:53 Мужчина отказался от мобилизации из-за страха — что решил суд

23:44 Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий

23:09 Louis Vuitton представили будку для собак за 66 тысяч долларов

22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

22:52 В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации

22:30 Мошенник из Николаевщины обманывал военных — решение суда

22:23 Отбивал сына от работников ТЦК — как суд наказал мужчину

21:55 Зеленский назвал страны, которые могут изменить Формулу мира

21:23 Ураган в Испании унес жизни более 155 человек

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре