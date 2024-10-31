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У Зеленського висловились про майбутнє телемарафону

31 жовтня 2024 08:19
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Майбутнє телемарафону — Литвин прокоментував необхідність змін
Ведучі телемарафону "Єдині новини". Фото: скриншот із ефіру
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Телемарафон це інструмент для інформування українців у воєнний час. Його актив збільшується, як тільки в Україні трапляється щось критичне.

Про це повідомив радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин у подкасті "Медіуми".

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Литвин поділився своїм баченням щодо майбутнього інформаційного телемарафону, який є одним із головних джерел новин для громадян у воєнний час.

"Я думаю, що всі будуть раді конструктивним ідеям, які зроблять марафон ще ефективнішим інструментом забезпечення інформаційної єдності в країні", — зауважив радник Президента з комунікацій.

Він наголосив, що телемарафон був створений як інструмент, який забезпечує українцям з різних регіонів реальну картинку і цільний погляд на події в Україні. 

"Є факт того, що коли, наприклад, відбуваються масовані обстріли, більше людей вмикають марафон, а коли ситуація спокійніша — марафон дивиться менше людей. Це джерело інформації для людей у критичні моменти. І саме тому марафон — це інструмент воєнного часу, який має працювати протягом воєнного часу", — зауважив Литвин.

Він також підкреслив роль Суспільного мовника, вважаючи, що його нинішня діяльність є ефективною і не потребує створення додаткових суспільних каналів.

"Я не дуже розумію, навіщо створювати ще три чи чотири суспільних мовники додатково до того, який є. Мені здається, Суспільне мовлення зараз добре виконує свою функцію і його потрібно підтримувати", — зауважив радник Президента України з комунікацій.

Литвин додав, що чув чимало розмов про переформування телемарафону, але не чув конкретних пропозицій. 

Нагадаємо, Єврокомісія розкритикувала телемарафон "Єдині новини". Брюссель висловив стурбованість фінансуванням телемарафону з державного бюджету та його об’єктивності.

Раніше ми писали про те, що народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що телемарафон відірваний від реалій і не висвітлює все повною мірою. 

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