Будущее телемарафона - Литвин прокомментировал необходимость изменений

Ведущие телемарафона "Єдині новини". Фото: скриншот из эфира

Телемарафон — это инструмент для информирования украинцев в военное время. Его актив увеличивается, как только в Украине происходит что-то критическое.

Об этом сообщил советник по коммуникациям Президента Украины Дмитрий Литвин в подкасте "Медиумы".

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Литвин поделился своим видением относительно будущего информационного телемарафона, который является одним из главных источников новостей для граждан в военное время.

"Я думаю, что все будут рады конструктивным идеям, которые сделают марафон еще более эффективным инструментом обеспечения информационного единства в стране", — отметил советник Президента по коммуникациям.

Он отметил, что телемарафон был создан как инструмент, который обеспечивает украинцам из разных регионов реальную картинку и цельный взгляд на события в Украине.

"Есть факт того, что когда, например, происходят массированные обстрелы, больше людей включают марафон, а когда ситуация спокойнее — марафон смотрит меньше людей. Это источник информации для людей в критические моменты. И именно поэтому марафон — это инструмент военного времени, который должен работать в течение военного времени", — отметил Литвин.

Он также подчеркнул роль Общественного вещателя, считая, что его нынешняя деятельность является эффективной и не требует создания дополнительных общественных каналов.

"Я не очень понимаю, зачем создавать еще три или четыре общественных вещателя дополнительно к тому, который есть. Мне кажется, Общественное вещание сейчас хорошо выполняет свою функцию и его нужно поддерживать", — отметил советник Президента Украины по коммуникациям.

Литвин добавил, что слышал немало разговоров о переформировании телемарафона, но не слышал конкретных предложений.

Напомним, Еврокомиссия раскритиковала телемарафон "Єдині новини". Брюссель выразил обеспокоенность финансированием телемарафона из государственного бюджета и их объективности.

Ранее мы писали о том, что народный депутат Георгий Мазураш заявил, что телемарафон оторван от реалий и не освещает все в полной мере.