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Еврокомиссия начала проверку Temu — на что обращают внимание

1 ноября 2024 11:02
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Еврокомиссия проведет проверку онлайн-магазина Temu
Мужчина сидит в ноутбуке с банковской карточкой в руках. Фото: Freepick
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Еврокомиссия начала проверку китайской онлайн-платформы Temu, чтобы оценить ее соответствие европейским стандартам цифровых услуг (DSA). Внимание сосредоточено на продаже запрещенных товаров и риск от системы вознаграждений в сервисе.

Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

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Еврокомиссия заявила о начале тщательной проверки китайской платформы Temu, где продаются разнообразные товары, в рамках европейского рынка. Цель проверки — отследить, соответствует ли модель сервиса нормам европейского акта о цифровых услугах (DSA).

"Мы будем в полной мере сотрудничать с надзорными органами для поддержки нашей общей цели — создания безопасного и надежного рынка для потребителей", — заявили в компании.

В первую очередь внимание будет обращаться на то, не продает ли Temu запрещенные и опасные товары. Ведь ранее в отношении сервиса звучала критика относительно недостаточно эффективного противодействия продаже запрещенных товаров.

Отмечается, что Европейская комиссия также проверит могут ли системы вознаграждения, которые присутствуют на Temu, вызвать зависимость у пользователей.

Заметим, что ЕК уже открывала аналогичные производства против AliExpress, TikTok и X (Twitter). 

Напомним, Европейская комиссия подаст иск в Европейский суд Венгрии. Причиной стал закон страны "о защите суверенитета", нарушающий право ЕС.

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия подвергла критике телемарафон "Единые новости" и выразила обеспокоенность финансированием из государственного бюджета и его объективностью.

В Министерстве культуры заявили, что Украина приняла во внимание рекомендации ЕК по телемарафону.

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