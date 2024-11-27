Екстрене засідання НАТО - Зеленський обговорив деталі з Рютте

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 27 листопада, провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили вчорашнє екстрене засідання Альянсу.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського з Рютте

Вчора відбулася зустріч Ради Україна — НАТО через застосування Росією нової балістичної ракети по Дніпру 21 листопада.

"Ми обговорили з Марком наявні можливості реагування, необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів", — зазначив президент.

Він наголосив на важливому моменті: рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО й постачань для фронту досі не реалізовані повністю. Україна очікує цього і це значно впливає на мотивацію та на моральний стан громадян.

За словами Зеленського, нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг, але тиск треба підтримувати та збільшувати.

Крім того, з Рютте вони обговорили контакти з партнерами та спільну роботу з ними заради виконання домовленостей та додаткового посилання. Зокрема, заради запрошення України в НАТО.

Скриншот допису Зеленського

Зазначимо, що під час вчорашнього екстреного засідання НАТО члени підтвердили непохитну підтримку України на тлі нової загрози — використання Росією міжконтинентальної ракети.

Крім того, НАТО закликав надати Україні ракети середньої дальності від 1 000 до 5 500 кілометрів, ухваливши відповідну резолюцію, яка передбачає можливість такої передачі.