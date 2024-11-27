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Зеленский провел разговор с Рютте — о чем шла речь

27 ноября 2024 20:43
Евгения Брюховецкая - редактор
Экстренное заседание НАТО – Зеленский обсудил детали из Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 ноября, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили вчерашнее экстренное заседание Альянса.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Вчера состоялась встреча Совета Украина — НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты по Днепру 21 ноября.

"Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования, необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров", — отметил президент.

Он подчеркнул важный момент: решения саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью. Украина ожидает этого и это оказывает значительное влияние на мотивацию и на моральное состояние граждан.

По словам Зеленского, недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло, но давление нужно поддерживать и увеличивать.

Кроме того, с Рютте они обсудили контакты с партнерами и совместную работу с ними для выполнения договоренностей и дополнительной ссылки. В частности, для приглашения Украины в НАТО.

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Скриншот поста Зеленского

Отметим, что во время вчерашнего экстренного заседания НАТО члены подтвердили непреклонную поддержку Украины на фоне новой угрозы использования Россией межконтинентальной ракеты.

Кроме того, НАТО призвал предоставить Украине ракеты средней дальности от 1000 до 5500 километров, приняв соответствующую резолюцию, которая предусматривает возможность такой передачи.

Владимир Зеленский НАТО ракеты Марк Рютте война в Украине

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