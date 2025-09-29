Бабин Яр - Зеленський вшанував пам’ять жертв

Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру — відео
Сьогодні, у 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, президент України Володимир Зеленський вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів.
Про це Зеленський повідомив у Telegram в понеділок, 29 вересня.
Заява Зеленського про трагедію Бабиного Яру
"Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів", — зазначив президент.
Глава держави наголосив, що трагедія Бабиного Яру — це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії.
"Сьогодні, у 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів. У Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації. Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей", — нагадав він.
