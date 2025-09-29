Відео
Україна
Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру — відео

Зеленський вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру — відео

Ua en ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 17:58
Бабин Яр - Зеленський вшанував пам’ять жертв
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сьогодні, у 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, президент України Володимир Зеленський вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів. 

Про це Зеленський повідомив у Telegram в понеділок, 29 вересня.

Читайте також:

Заява Зеленського про трагедію Бабиного Яру

"Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів",  зазначив президент.

менора
Володимир Зеленський біля менори в Бабиному Яру. Фото: Офіс президента

Глава держави наголосив, що трагедія Бабиного Яру — це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії.

"Сьогодні, у 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру, вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів. У Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації. Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей", — нагадав він.

зеленський
Володимир Зеленський несе свічку. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський вшанував пам’ять загиблих внаслідок атаки РФ.

Додамо, що Президент наголосив на єдності України з Європою на тлі російської агресії. За його словами, саме єдність є зброєю номер один проти РФ.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
