Главная Новости дня Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — видео

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра — видео

Ua en ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:58
Бабий Яр - Зеленский почтил память жертв
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сегодня, в 84-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, президент Украины Владимир Зеленский почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в понедельник, 29 сентября.

Читайте также:

Заявление Зеленского о трагедии Бабьего Яра

"Даже во время войны мы никогда не забываем о трагедии Бабьего Яра, о трагедии Холокоста. Эта трагедия была большой, потому что мир был очень медленным и молча смотрел на агрессию фашистов", — отметил президент.

менора
Владимир Зеленский возле меноры в Бабьем Яру. Фото: Офис президента

Глава государства подчеркнул, что трагедия Бабьего Яра — это пример того, почему сегодня мир не может стоять в стороне, молча наблюдать за агрессией России.

"Сегодня, в 84-ю годовщину трагедии Бабьего Яра, почтил память людей, погибших в результате массовых нацистских расстрелов. В Бабьем Яру нацисты убили около ста тысяч человек за время оккупации. Они уничтожили почти всю еврейскую общину Киева и представителей других национальностей", — напомнил он.

зеленський
Владимир Зеленский несет свечу. Фото: Офис президента

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский почтил память погибших в результате атаки РФ.

Добавим, что Президент отметил единство Украины с Европой на фоне российской агрессии. По его словам, именно единство есть оружие номер один против РФ.

Владимир Зеленский Офис президента Бабий Яр жертвы память
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
