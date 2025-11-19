Зеленський в Анкарі вшанував пам’ять Ататюрка — відео

Зеленський вшанував памʼять першого лідера Туреччини — відео
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:58
Оновлено: 13:58
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео
В Анкарі у середу, 19 листопада, український лідер Володимир Зеленський ушанував памʼять першого президента Туреччини. Йдеться про Мустафу Кемаля Ататюрка.
Про це глава держави повідомив у Facebook.
Зеленський вшанував памʼять Ататюрка
Український лідер вшанував памʼять першого президента Туреччини в меморіальному комплексі Аниткабір.
Зеленський встановив вінок квітів та зробив запис у Книзі почесних гостей.
Нагадаємо, 19 листопада Зеленський проведе зустріч з Ердоганом. Сторони обговорять кроки для досягнення миру в Україну.
Главу держави в Туреччині зустріли секретар РНБО Рустем Умєров та інші посадовці.
