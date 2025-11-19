Зеленський в Анкарі вшанував пам’ять Ататюрка — відео

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

В Анкарі у середу, 19 листопада, український лідер Володимир Зеленський ушанував памʼять першого президента Туреччини. Йдеться про Мустафу Кемаля Ататюрка.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський вшанував памʼять Ататюрка

Український лідер вшанував памʼять першого президента Туреччини в меморіальному комплексі Аниткабір.

Зеленський в меморіальному комплексі Аниткабір. Фото: ОП

Зеленський встановив вінок квітів та зробив запис у Книзі почесних гостей.

Вшанування памʼяті Ататюрка. Фото: ОП

Нагадаємо, 19 листопада Зеленський проведе зустріч з Ердоганом. Сторони обговорять кроки для досягнення миру в Україну.

Главу держави в Туреччині зустріли секретар РНБО Рустем Умєров та інші посадовці.