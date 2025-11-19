Відео
Зеленський вшанував памʼять першого лідера Туреччини — відео

Зеленський вшанував памʼять першого лідера Туреччини — відео

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:58
Оновлено: 13:58
Зеленський в Анкарі вшанував пам’ять Ататюрка — відео
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

В Анкарі у середу, 19 листопада, український лідер Володимир Зеленський ушанував памʼять першого президента Туреччини. Йдеться про Мустафу Кемаля Ататюрка.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський вшанував памʼять Ататюрка

Український лідер вшанував памʼять першого президента Туреччини в меморіальному комплексі Аниткабір.

Зеленський вшанував памʼять Ататюрка
Зеленський в меморіальному комплексі Аниткабір. Фото: ОП

Зеленський встановив вінок квітів та зробив запис у Книзі почесних гостей.

Візит Зеленського до Туреччини 19 листопада
Вшанування памʼяті Ататюрка. Фото: ОП

Нагадаємо, 19 листопада Зеленський проведе зустріч з Ердоганом. Сторони обговорять кроки для досягнення миру в Україну.

Главу держави в Туреччині зустріли секретар РНБО Рустем Умєров та інші посадовці.

Володимир Зеленський Туреччина меморіал Україна президент
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
