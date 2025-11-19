Зеленский в Анкаре почтил память Ататюрка — видео

Зеленский почтил память первого лидера Турции — видео
Дата публикации 19 ноября 2025 13:58
обновлено: 13:58
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео
В Анкаре в среду, 19 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский почтил память первого президента Турции. Речь идет о Мустафе Кемале Ататюрке.
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Зеленский почтил память Ататюрка
Украинский лидер почтил память первого президента Турции в мемориальном комплексе Аниткабир.
Зеленский установил венок цветов и сделал запись в Книге почетных гостей.
Напомним, 19 ноября Зеленский проведет встречу с Эрдоганом. Стороны обсудят шаги для достижения мира в Украине.
Главу государства в Турции встретили секретарь СНБО Рустем Умеров и другие чиновники.
