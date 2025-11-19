Зеленский в Анкаре почтил память Ататюрка — видео

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В Анкаре в среду, 19 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский почтил память первого президента Турции. Речь идет о Мустафе Кемале Ататюрке.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Зеленский почтил память Ататюрка

Украинский лидер почтил память первого президента Турции в мемориальном комплексе Аниткабир.

Зеленский в мемориальном комплексе Аниткабир. Фото: ОП

Зеленский установил венок цветов и сделал запись в Книге почетных гостей.

Почтение памяти Ататюрка. Фото: ОП

Напомним, 19 ноября Зеленский проведет встречу с Эрдоганом. Стороны обсудят шаги для достижения мира в Украине.

Главу государства в Турции встретили секретарь СНБО Рустем Умеров и другие чиновники.