Володимир Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут

Володимир Зеленський на Аскольдовій могилі. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський віддав шану героям Крут на Аскольдовій могилі. Вони стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року, віддавши своє життя за вільну Україну.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 29 січня

Президент вшанував сьогодні пам’ять українських героїв – Героїв Крут. Вони стримували наступ більшовицької армії на Київ 29 січня 1918 року. Вони протистояли суттєво більшому за чисельністю ворогу, як справжні патріоти України. Очільник держави зазначив, що вони, як і наші люди зараз, вірили в Україну і стали на її захист у найважчі часи.



"І незалежність нашої країни ґрунтується саме на таких людях, які в різні часи захищали Україну від російської агресії. Як і Марк Паславський, Олександр Клітинський, Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков, Павло Петриченко, Любомир Соченко. Кожного й кожну ми памʼятаємо", — зазначив Зеленський.



Президент преклонив коліно на Аскольдовій могилі, віддаючи шану воїнам.

Нагадаємо, раніше сьогодні керівник Офісу Президента Кирило Буданов згадав про подвиг героїв Крут.

Також з нагоди вшанування пам'яті полеглих юнаків зробив заяву секретар РНБО України Рустем Умєров.