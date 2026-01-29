Владимир Зеленский почтил память Героев Крут

Владимир Зеленский на Аскольдовой могиле. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отдал дань уважения героям Крут на Аскольдовой могиле. Они сдерживали наступление большевиков на Киев 29 января 1918 года, отдав свою жизнь за свободную Украину.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 29 января

Президент почтил сегодня память украинских героев — Героев Крут. Они сдерживали наступление большевистской армии на Киев 29 января 1918 года. Они противостояли существенно большему по численности врагу, как настоящие патриоты Украины. Глава государства отметил, что они, как и наши люди сейчас, верили в Украину и стали на ее защиту в самые тяжелые времена.



"И независимость нашей страны основывается именно на таких людях, которые в разное время защищали Украину от российской агрессии. Как и Марк Паславский, Александр Клитинский, Дмитрий Коцюбайло, Андрей Пильщиков, Павел Петриченко, Любомир Соченко. Каждого и каждую мы помним", — отметил Зеленский.



Президент преклонил колено на Аскольдовой могиле, отдавая дань уважения воинам.

Напомним, ранее сегодня руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов упомянул о подвиге героев Крут.

Также по случаю памяти павших юношей сделал заявление секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.