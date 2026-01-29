Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Самому молодому было 15 — как студенты под Крутами сдержали врага

Самому молодому было 15 — как студенты под Крутами сдержали врага

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 08:00
Бой под Крутами — история, кто участвовал, сколько студентов погибли
Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле. Фото: КГГА

Сегодня, 29 января, Украина чтит память Героев Крут. Их подвиг стал частью украинской исторической памяти и важной составляющей в национально-патриотическом воспитании молодежи.

Новини.LIVE рассказывают, как подвиг юных героев Крут изменил историю.

Реклама
Читайте также:

История героизма студентов и курсантов под Крутами

После Октябрьского переворота 1917 года большевики начали силовое давление на бывшие территории Российской империи, включая Украину.

Между тем Центральная Рада провозгласила Украинскую Народную Республику и взяла курс на независимость, чего большевики не признали.

Поэтому в конце 1917 года с территории России и Харькова на Киев двинулись большевистские войска под командованием Михаила Муравьева, чтобы быстро взять столицу, свергнуть украинскую власть и установить советский режим.

В УНР в то время почти не было регулярной армии. Поэтому на оборону Киева пришлось привлекать студентов, курсантов и добровольцев.

Когда большевистские войска приблизились к станции Круты (в поселке Памятное Черниговской области), украинское командование решило сдержать их там, чтобы выиграть время для правительства, подготовить оборону столицы и завершить дипломатические переговоры.

29 января 1918 года 520 украинских воинов, юношей и студентов с 16-ю пулеметами и одной пушкой в течение пяти часов сдерживали российское войско, которое в десять раз превосходило их.

Приказ командования был выполнен — стремительное наступление врага остановили, а осуществляя организованное отступление, разрушили за собой пути и мосты. Таким образом московские нападающие потеряли боеспособность на четыре дня.

Наймолодшому було 15 — як студенти під Крутами стримали ворога - фото 1
Бой под Крутами. Инфографика: uinp.gov.ua

Эта задержка позволила украинской делегации заключить Брестский мир, который спас украинскую государственность.

Когда стало понятно, что подмоги из Киева не будет, а патроны заканчивались, большинство подразделений организованно отступили к эшелонам и отправились в сторону Киева. Но 27 студентов, заблудившись в темноте, вернулись к станции Круты, которая в то время уже была занята большевиками. Ребята попали в плен к российскому войску, их расстреляли. Самому младшему было 15, некоторым — по 16-17 лет.

Потери большевиков оцениваются примерно в 300-400 убитых и раненых.

В марте 1918 года, после подписания Брестского мира, с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центральной Рады от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой Могиле в Киеве.

Наймолодшому було 15 — як студенти під Крутами стримали ворога - фото 2
Похороны Героев Крут, фото: uinp.gov.ua

Бой под Крутами навсегда остался символом отваги, патриотизма и готовности защищать родную землю, даже ценой собственной жизни.

Справка

Брестский мир (март 1918 года) — мирное соглашение, заключенное между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя).

Подписание этого договора фактически признало независимость УНР на международном уровне и предоставило украинскому правительству возможность восстановить контроль над Киевом и другими ключевыми территориями.

Берестейский мир стал важной составляющей борьбы Украины за независимость и международное признание, а его подписание непосредственно связано с историческими событиями, такими как бой под Крутами, который дал правительству время для подготовки к переговорам и обороны.

Напомним, 27 января в Украине почтили память жертв Холокоста.

28 января прошло 75 лет со дня рождения первого космонавта независимой Украины.

студенты Россия бой праздник курсанты
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации