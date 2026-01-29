Бой под Крутами — история, кто участвовал, сколько студентов погибли

Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле. Фото: КГГА

Сегодня, 29 января, Украина чтит память Героев Крут. Их подвиг стал частью украинской исторической памяти и важной составляющей в национально-патриотическом воспитании молодежи.

Новини.LIVE рассказывают, как подвиг юных героев Крут изменил историю.

История героизма студентов и курсантов под Крутами

После Октябрьского переворота 1917 года большевики начали силовое давление на бывшие территории Российской империи, включая Украину.

Между тем Центральная Рада провозгласила Украинскую Народную Республику и взяла курс на независимость, чего большевики не признали.

Поэтому в конце 1917 года с территории России и Харькова на Киев двинулись большевистские войска под командованием Михаила Муравьева, чтобы быстро взять столицу, свергнуть украинскую власть и установить советский режим.

В УНР в то время почти не было регулярной армии. Поэтому на оборону Киева пришлось привлекать студентов, курсантов и добровольцев.

Когда большевистские войска приблизились к станции Круты (в поселке Памятное Черниговской области), украинское командование решило сдержать их там, чтобы выиграть время для правительства, подготовить оборону столицы и завершить дипломатические переговоры.

29 января 1918 года 520 украинских воинов, юношей и студентов с 16-ю пулеметами и одной пушкой в течение пяти часов сдерживали российское войско, которое в десять раз превосходило их.

Приказ командования был выполнен — стремительное наступление врага остановили, а осуществляя организованное отступление, разрушили за собой пути и мосты. Таким образом московские нападающие потеряли боеспособность на четыре дня.

Бой под Крутами. Инфографика: uinp.gov.ua

Эта задержка позволила украинской делегации заключить Брестский мир, который спас украинскую государственность.

Когда стало понятно, что подмоги из Киева не будет, а патроны заканчивались, большинство подразделений организованно отступили к эшелонам и отправились в сторону Киева. Но 27 студентов, заблудившись в темноте, вернулись к станции Круты, которая в то время уже была занята большевиками. Ребята попали в плен к российскому войску, их расстреляли. Самому младшему было 15, некоторым — по 16-17 лет.

Потери большевиков оцениваются примерно в 300-400 убитых и раненых.

В марте 1918 года, после подписания Брестского мира, с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центральной Рады от 19 марта 1918 года было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой Могиле в Киеве.

Похороны Героев Крут, фото: uinp.gov.ua

Бой под Крутами навсегда остался символом отваги, патриотизма и готовности защищать родную землю, даже ценой собственной жизни.

Справка

Брестский мир (март 1918 года) — мирное соглашение, заключенное между Украинской Народной Республикой и государствами Четверного союза (Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Османская империя).

Подписание этого договора фактически признало независимость УНР на международном уровне и предоставило украинскому правительству возможность восстановить контроль над Киевом и другими ключевыми территориями.

Берестейский мир стал важной составляющей борьбы Украины за независимость и международное признание, а его подписание непосредственно связано с историческими событиями, такими как бой под Крутами, который дал правительству время для подготовки к переговорам и обороны.

