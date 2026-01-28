Леонид Каденюк — биография, личная жизнь, карьера, первый полет в космос

Леонид Каденюк. Фото: УНІАН

Ровно 75 лет назад, 28 января 1951 года, в селе Клишковцы Черновицкой области родился Леонид Каденюк. Впоследствии он стал первым и единственным космонавтом независимой Украины.

Новини.LIVE рассказывают о жизни и первом полете в космос Леонида Каденюка.

Детство

Родился в семье сельских учителей. Имел брата-близнеца Сергея.

Мечтать о космосе Леонид Каденюк начал с 10 лет. Хотя мать хотела, чтобы он выбрал профессию врача.

Школу окончил в 1967 году. После этого поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков (ЧВВАУЛ). При поступлении возникла проблема — Каденюку было всего 16 лет, а принимали на обучение только с 17. Поэтому мать поехала в ЗАГС и изменила запись о годе рождения. После окончания учебы в 1971 году он получил диплом летчика-инженера по специальности "Пилотирование и эксплуатация летательных аппаратов".

Карьера Каденюка

В августе 1976 года Каденюка отобрали в отряд советских космонавтов в группу многоразовой космической системы "Буран". После длительных физических и психологических тренировок из 9000 претендентов были отобраны девять. Каденюк был в их числе.

В 1977 году окончил Центр подготовки летчиков-испытателей, получив квалификацию летчика-испытателя и космонавта-испытателя. В 1977-1979 годах прошел общекосмическую подготовку, во время которой приобрел уникальные инженерные и летные навыки.

В 1977-1983 годах работал в группе многоразовой космической системы "Буран", а затем, в 1984-1988 годах, был летчиком-испытателем Государственного НИИ ВВС СССР. В 1988-1996 годах продолжил деятельность как космонавт-испытатель и летчик-испытатель программы "Буран".

В 1989 году получил второе высшее образование в Московском авиационном институте по специальности инженер-механик. В 1988-1990 годах прошел подготовку в качестве командира "Бурана", участвовал в испытаниях захода на посадку, а в 1990-1992 годах завершил подготовку командира корабля "Союз-ТМ".

Имел большой опыт летной и инженерной работы, изучил ведущие космические системы СССР и США, летал на более 50 типах самолетов, налетав более 2400 часов. Также был подготовлен к проведению научных экспериментов в различных областях.

В 1990 году началась подготовка украинского космического экипажа с участием Леонида Каденюка, однако из-за распада СССР этот полет не был реализован.

До первой половины 1990 годов Леонид Каденюк готовился проводить на борту космических летательных аппаратов научные эксперименты в области биологии, медицины, метрологии, экологии и других наук. Он также активно изучал тогдашние советские и американские космические корабли и летал более чем на 50 типах и модификациях.

После распада Советского Союза, решил остаться в Украине. В июне 1995 года был отобран в группу космонавтов Государственного космического агентства Украины.

Готовясь к полету в космос, с апреля по октябрь 1996 года работал научным сотрудником отдела фитогормонологии Института ботаники имени Н. Г. Холодного НАН Украины.

Также он прошел подготовку в NASA как специалист по полезной нагрузке.

Прошел подготовку в NASA к космическому полету на американском космическом корабле многоразового использования "Колумбия" миссии STS-87 как специалист по полезной нагрузке.

Леонид Каденюк с другими космонавтами шаттла "Колумбия". Фото: DKAUkraine / Facebook

После возвращения в Украину работал в военной авиации, занимал должность начальника авиации войск ПВО Украины, помощника президента Украины Леонида Кучмы по вопросам авиации и космонавтики, заместителем Генерального инспектора Генеральной военной инспекции при президенте Украины по вопросам авиации и космонавтики.

В 2011 году стал советником премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Также Каденюк является автором пяти научных трудов и художественно-публицистического произведения "Миссия — Космос".

В 2002-2006 годах был народным депутатом Верховной Рады IV созыва (от "Народной партии").

Полет Каденюка в космос

За год до выхода в космос Каденюк вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты Америки. Все члены экипажа жили вблизи Хьюстона. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года вместе с членами экипажа (четыре американца и один японец) он совершил космический полет на американском БТКК шаттл "Колумбия" миссии STS-87. Запуск происходил из космического центра им. Джона Кеннеди, который находится в штате Флорида.

У каждого из космонавтов было свое задание. Украинец выполнял роль ученого-биолога. Экипаж проводил эксперименты с тремя видами растений: репой, соей и мхом. Космонавты должны были выяснить, как состояние невесомости влияет на их рост и развитие.

Леонид Каденюк в космосе. Фото: NASA

Благодаря ему в космосе на корабле впервые побывали национальные государственные символы: трезубец и сине-желтый флаг, — и прозвучал гимн независимой Украины.

Гимн Украины Каденюк заказал для сигнала пробуждения экипажа, который транслировался из Центра управления полетом на борт "Колумбии". Каждый член экипажа выбирал мелодию по собственному вкусу. Таким образом Гимн нашего государства два раза прозвучал в космосе над всей планетой.

Личная жизнь

Был женат дважды, последней женой была Вера Каденюк. Имел сына Дмитрия, которого убили в Киеве 10 декабря 2025 года. А также сына Владимира от первого брака.

Смерть Каденюка

Смерть Каденюка оказалась внезапной. 31 января 2018 года во время традиционной утренней пробежки в районе Царского Села в Киеве у него случился сердечный приступ.

Прощальная церемония состоялась 2 февраля 2018 года в Киеве в помещении Клуба Кабинета министров Украины. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Памятник Леониду Каденюку на Байковом кладбище. Фото: ОП

