Леонід Каденюк — біографія, особисте життя, кар’єра, перший політ в космос

Рівно 75 років тому, 28 січня 1951 року, у селі Клішківці Чернівецької області народився Леонід Каденюк. Згодом він став першим і єдиним космонавтом незалежної України.

Новини.LIVE розповідають про життя та перший політ в космос Леоніда Каденюка.

Дитинство

Народився в сім'ї сільських учителів. Мав брата-близнюка Сергія.

Мріяти про космос Леонід Каденюк почав із 10 років. Хоча мати хотіла, щоб він обрав професію лікаря.

Школу закінчив у 1967 році. Після цього вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків (ЧВВАУЛ). Під час вступу виникла проблема — Каденюку було лише 16 років, а приймали на навчання тільки з 17. Тому мати поїхала до РАЦСу й змінила запис про рік народження. Після закінчення навчання у 1971 році він отримав диплом льотчика-інженера за спеціальністю "Пілотування та експлуатація літальних апаратів".

Кар’єра Каденюка

У серпні 1976 року Каденюка відібрали до загону радянських космонавтів у групу багаторазової космічної системи "Буран". Після тривалих фізичних і психологічних тренувань із 9000 претендентів було відібрано дев'ятьох. Каденюк був у їхньому числі.

У 1977 році закінчив Центр підготовки льотчиків-випробувачів, здобувши кваліфікацію льотчика-випробувача та космонавта-випробувача. У 1977–1979 роках пройшов загальнокосмічну підготовку, під час якої набув унікальних інженерних і льотних навичок.

У 1977–1983 роках працював у групі багаторазової космічної системи "Буран", а згодом, у 1984–1988 роках, був льотчиком-випробувачем Державного НДІ ВПС СРСР. У 1988–1996 роках продовжив діяльність як космонавт-випробувач і льотчик-випробувач програми "Буран".

У 1989 році здобув другу вищу освіту в Московському авіаційному інституті за спеціальністю інженер-механік. У 1988–1990 роках пройшов підготовку як командир "Бурану", брав участь у випробуваннях заходу на посадку, а в 1990–1992 роках завершив підготовку командира корабля "Союз-ТМ".

Мав великий досвід льотної та інженерної роботи, вивчив провідні космічні системи СРСР і США, літав на понад 50 типах літаків, налітавши більше 2400 годин. Також був підготовлений до проведення наукових експериментів у різних галузях.

У 1990 році розпочалася підготовка українського космічного екіпажу за участі Леоніда Каденюка, однак через розпад СРСР цей політ не був реалізований.

До першої половини 1990 років Леонід Каденюк готувався проводити на борту космічних літальних апаратів наукові експерименти в галузі біології, медицини, метрології, екології та інших наук. Він також активно вивчав тогочасні радянські й американські космічні кораблі та літав більш ніж на 50 типах і модифікаціях.

Після розпаду Радянського Союзу, вирішив залишитися в Україні. У червні 1995 року був відібраний до групи космонавтів Державного космічного агентства України.

Готуючись до польоту в космос, із квітня по жовтень 1996 року працював науковим співробітником відділу фітогормонології Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України.

Також він пройшов підготовку в NASA як спеціаліст з корисного навантаження.

Пройшов підготовку в NASA до космічного польоту на американському космічному кораблі багаторазового використання "Колумбія" місії STS-87 як спеціаліст з корисного навантаження.

Леонід Каденюк з іншими космонавтами шаттлу "Колумбія". Фото: DKAUkraine / Facebook

Після повернення до України працював у військової авіації, обіймав посаду начальника авіації військ ППО України, помічника президента України Леоніда Кучми з питань авіації і космонавтики, заступником Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при президентові України з питань авіації та космонавтики.

У 2011 році став радником прем'єр-міністра України з питань авіації і космонавтики.

Також Каденюк є автором п’яти наукових праць і художньо-публіцистичного твору "Місія — Космос".

У 2002–2006 роках був народним депутатом Верховної Ради IV скликання (від "Народної партії").

Політ Каденюка в космос

За рік до виходу в космос Каденюк разом із родиною переїхав до Сполучених Штатів Америки. Усі члени екіпажу мешкали поблизу Г’юстона. У період від 19 листопада до 5 грудня 1997 року разом з членами екіпажу (чотири американці та один японець) він здійснив космічний політ на американському БТКК шатл "Колумбія" місії STS-87. Запуск відбувався із космічного центру ім. Джона Кеннеді, що знаходиться у штаті Флорида.

У кожного з космонавтів було своє завдання. Українець виконував роль науковця-біолога. Екіпаж проводив експерименти з трьома видами рослин: ріпою, соєю та мохом. Космонавти мали з'ясувати, як стан невагомості впливає на їх ріст та розвиток.

Леонід Каденюк в космосі. Фото: NASA

Завдяки йому в космосі на кораблі вперше побували національні державні символи: тризуб і синьо-жовтий прапор, — та пролунав гімн незалежної України.

Гімн України Каденюк замовив для сигналу пробудження екіпажу, який транслювався із Центру управління польотом на борт "Колумбії". Кожен член екіпажу обирав мелодію за власним вподобанням. Таким чином Гімн нашої держави два рази пролунав у космосі над всією планетою.

Особисте життя

Був одруженим двічі, останньою дружиною була Віра Каденюк. Мав сина Дмитра, якого вбили у Києві 10 грудня 2025 року. А також сина Володимира від першого шлюбу.

Смерть Каденюка

Смерть Каденюка виявилась раптовою. 31 січня 2018 року під час традиційної ранкової пробіжки в районі Царського Села в Києві у нього стався серцевий напад.

Прощальна церемонія відбулася 2 лютого 2018 року в Києві у приміщенні Клубу Кабінету міністрів України. Похований на Байковому кладовищі у Києві.

Пам’ятник Леоніду Каденюку на Байковому кладовищі. Фото: ОП

