День народження Зеленського — коли народився президент, його дитинство, юність та політична кар'єра

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

У неділю, 25 січня, святкує свій 48-й день народження президент України Володимир Зеленський. Це вже сьомий день народженн я, який глава держави відзначає на цій посаді.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо про шлях до президентства Зеленського.

Дитинство та юність

Народився майбутній президент 1978 року в Кривому Розі в єврейській сім'ї.

Володимир Зеленський в дитинстві. Фото з відкритих джерел

Батько — Олександр Зеленський — доктор технічних наук, професор, завкафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки і технологій. Мати — Римма — працювала інженером.

Зеленський з матір’ю Риммою. Фото з відкритих джерел

Чотири роки Зеленський жив у Монголії — батько працював на будівництві гірничо-збагачувального комбінату.

У 16 років отримав грант на освіту в Ізраїлі, але не поїхав.

У 2000 році Зеленський закінчив факультет правознавства Криворізького економічного інституту, проте за фахом ніколи не працював.

КВК

Ще з студентських років майбутній глава держави захоплювався КВК, зокрема створив театр мініатюр "Беспризорник". Вже згодом його запросили в команду КВК "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". Так він став переможцем Вищої ліги КВК 1997 року.

Зеленський на КВК. Фото з відкритих джерел

Згодом Зеленський із Денисом Манжосовим, Юрієм Краповим та Олександром Пікаловим (майбутні актори "Студії Квартал-95") створили команду "Збірна Кривого Рогу", а у 1997 році — команду "95-й квартал".

Зеленський писав жарти для команди, й також сценарії для корпоративних свят, телепередач, концертів тощо.

Наприкінці 2003 року телеканал "1+1" запропонував "95-му кварталу" зробити серію концертів, що складатимуться з найкращих номерів команди. А у 2005 року на телеканалі "Інтер" стартувало телешоу "Вечірній квартал", ідеологом, автором, режисером і провідним актором якого став Володимир Зеленський.

Згодом команда "95-й квартал" переросла в "Студію Квартал-95".

Студія "95 квартал". Фото з відкритих джерел

У 2010 році Зеленського призначили генеральним продюсером телеканалу "Інтер". На цій посаді він пропрацював менше року.

А вже у 2012 році стало відомо, що Зеленський та "95 квартал" уклали угоду з телеканалом "1+1".

Разом із продюсером Наумом Барулею та студією "Квартал 95" заснував гумористичний проект "Ліга Сміху". Проєкт було створено у 2015 році, а Зеленський протягом кількох років був його ведучим.

Ведучий "Ліги сміху" Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зеленський брав участь у виробництві понад двох десятків кінофільмів і телесеріалів як актор, продюсер, сценарист, а також був актором дубляжу.

Особисте життя

У 2003 році дружиною Зеленського стала акторка Олена Кияшко, з якою він зустрічався понад сім років.

Весілля Володимира та Олени Зеленських. Фото з відкритих джерел

Подружжя Зеленських у 2025 році. Фото: Офіс президента

У 2004 році в подружжя народилась донька Олександра, а у 2013 — син Кирило.

Сім'я Зеленських із донькою Олександрою. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський з дружиною Оленою та дітьми. Фото: VIVA

Політична кар'єра

2015 року, після виходу серіалу "Слуга народу", у суспільстві стали говорити про те, що Зеленський може стати кандидатом на посаду президента України.

У грудні 2017 року юрист "Студії Квартал 95" Іван Баканов зареєстрував однойменну політичну партію — "Слуга народу".

У ніч на 1 січня 2019 року Зеленський під час новорічного звернення в ефірі каналу "1+1" оголосив про намір балотуватися у президенти. 30 січня ЦВК офіційно зареєструвала його кандидатуру на виборах.

За результатами голосування 31 березня Зеленський у першому турі посів перше місце, набравши 30,24% голосів (проти 15,95% за Петра Порошенка, який також вийшов до другого туру). 21 квітня в другому турі Зеленський переміг свого опонента з результатом у 73,22% підтримки проти 24,45% у тодішнього президента.

А вже у квітні 2019 року він заявив, що виходить із бізнесу в "Студії Квартал 95".

Інавгурація відбулася 20 травня 2019 року.

Інавгурація президента, 20 травня 2019 року

З початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Зеленський залишився в країні та проявив себе як рішучий лідер. Зараз глава держави заручений підтримкою низки країн. Західні союзники активно підтримують Україну під керівництвом Зеленського, надаючи військову, фінансову та політичну допомогу в обороні проти російської агресії.

24 лютого 2024 року президент скинув офіційний костюм та перейшов на стиль мілітарі.

Зустріч "Коаліції охочих". Фото: пресслужба ОП

Цікаві факти про Зеленського

На момент обрання президентом України Зеленському було лише 41 рік. Таким чином він став одним із наймолодших президентів в історії країни.

Є першим українським президентом, який активно використовує соціальні мережі для прямого спілкування з громадянами та журналістами.

Володимир Зеленський в кабінеті. Фото: Офіс президента

Вільно розмовляє українською, англійською та російською мовами.

У 2019 році став рекордсменом Книги рекордів Гіннеса за кількістю голосів, отриманих одним кандидатом на виборах в Україні.

Того ж року потрапив до Книги рекордів, як президент, що провів найтривалішу пресконференцію.

Має 10 іноземних державних та вісім громадських нагород.

Визнаний найвпливовішим євреєм світу за версією ізраїльського видання The Jerusalem Post (2022). А також людиною 2022 року за версією Financial Times, Time та Profil.

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи (2022).

Зайняв перше місце у категорії "Політики" (2025) у рейтингу "100 найвпливовіших українців", за версією журналу "Фокус".

Володимир Зеленський в США. Фото: пресслужба ОП

Діти президента з початку його каденції майже не з’являються на публіці.

На честь Зеленського роздрібний продавець LEGO Citizen Brick у 2022 році випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також "коктейлі Молотова" та оголосила аукціон, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ.

Фігурка Володимира Зеленського. Фото: United24

З початку повномасштабної війни пережив понад десяток спроб замаху на його життя.

