День народження Михайла Федорова — особисте життя, кар’єра та політична діяльність міністра

Михайлу Федорову 35 — найяскравіші моменти кар’єри міністра
У середу, 21 січня, святкує свій ювілей міністр оборони України Михайло Федоров. Йому виповнилося 35 років.
Новини.LIVE зібрали головні факти про наймолодшого міністра в історії.
Біографія
Михайло Федоров — український підприємець та державний діяч — народився 21 січня 1991 року у Василівці Запорізькій області. Навчався на факультеті соціології та управління у Запорізькому національному університеті.
У 2012 році був обраний "студентським мером" Запоріжжя.
Закінчив програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.
Одружений з Анастасією Федоровою (Карпенко). Мають доньку Марію.
Федоров має перший розряд із шахів.
Федоров був нардепом лише один день — політична кар'єра
У 2014 році балотувався до Верховної Ради від партії "5.10", яку очолював український політик та блогер Геннадій Балашов.
Під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського (2019 рік) Федоров очолював digital-напрям. А вже з 21 травня 2019 року став позаштатним радником Зеленського з digital-напрямку.
Також того ж року став народним депутатом від партії "Слуга народу", був № 6 у виборчому списку. На цій посаді він пробув один день. Після прийняття присяги нардепа 29 серпня 2019 року його обрали віцепрем'єр-міністром — міністром цифрової трансформації в уряді Олексія Гончарука.
Михайло Федоров — наймолодший міністр в історії
На момент призначення міністром цифрової трансформації Федорову було 28 років, що зробило його наймолодшим міністром в історії України.
Із 2019 року і до сьогоднішнього дня Федоров досі працює в уряді.
4 березня 2020 року його було переобрано віцепрем'єр-міністром — міністром цифрової трансформації, але вже в уряді Дениса Шмигаля.
21 березня 2023 Федоров зайняв посаду віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України та міністра цифрової трансформації в уряді Дениса Шмигаля. А згодом і в уряді Юлії Свириденко.
Разом із командою запустив "Дію" — державні послуги в смартфоні. Зокрема було запущено проєкти:
- "Дія.City" — спеціальний правовий та податковий простір ІТ-компаній;
- "Дія. Освіта" — національна едьютейнмент-освітня платформа актуальних знань та навичок;
- uResidency — статус для іноземців, який дає змогу вести бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в країні;
- COVID-сертифікати у смартфоні;
- "Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа з безплатними курсами цифрової грамотності;
- "Дія. Бізнес" — платформа для підтримки бізнесу;
- "Дія. Центр" — мережа місць, де українці можуть отримати адміністративні послуги, консультації щодо онлайн-послуг, ведення бізнесу тощо;
- єМалятко — сервіс для батьків новонароджених;
- єДопомога — програма фінансової допомоги бізнесу;
- "Інтернет-субвенція" — проєкт, завдяки якому українці отримують підключення до оптичного інтернету.
- Ноутбук кожному вчителю — ініціатива, завдяки якій українські вчителі отримують сучасні ноутбуки;
- "Дія. Підпис" — електронний підпис у смартфоні, яким можна підписати документи чи отримати держпослуги.
Під час його каденції Україна піднялася на п'яте місце у світі зі 102 за рівнем розвитку цифрових державних послуг.
14 січня 2026 року він очолив нове відомство — міністерство оборони.
Нагороди
23 серпня 2022 року нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави та сумлінне виконання професійного обов’язку.
Внесок Федорова в армію та освіту
За сприяння Мінцифри, яку очолював Федоров, Україна отримала 50 тисяч терміналів Старлінк, які допомагають цивільним та військовим бути на зв'язку.
Спільно з Генштабом, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24 було створено "Армію дронів". Мета — розвиток українського виробництва БпЛА.
А також спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та Мінстратегпрому було створено Brave1 для розвитку defense-tech розробок: від тестування та пошуку інвесторів до кодифікації за стандартами НАТО.
У 2025 році Федоров представив систему "Армія дронів. Бонус".
Крім того, було створено ударні роти БпЛА для знищення ворожої техніки та живої сили.
Мінцифра стала першим цивільним міністерством у світі, яке має власну бойову частину — підрозділ NEXT. Її завдання — тестувати нові технологічні продукти та гіпотези безпосередньо в бойових умовах.
Спільно з Міністерством освіти і науки та профільним міністром Оксеном Лісовим Федоров розробив стратегію трансформації освіти. Було сформовано п'ять напрямів для трансформації: "Освітній менеджмент"; "Педагог"; "Зміст та сенси освіти"; "Система та мережа"; "Освітній простір".
Чим ще займався Федоров поза політикою
У 2013 році Федоров заснував власну digital-агенцію SMMSTUDIO.
До 2019 року ця агенція працювала в галузі цифрового маркетингу, реклами у соцмережах, контенту.
У 2018-му був операційним директором освітнього медіа-проєкту "Суперлюди".
Нагадаємо, під час призначення на посаду міністра оборони Федоров назвав пріоритети своєї роботи.
Зокрема, він пообіцяв провести аудит ТЦК.
