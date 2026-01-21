День народження Михайла Федорова — особисте життя, кар’єра та політична діяльність міністра

Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров / Telegram

У середу, 21 січня, святкує свій ювілей міністр оборони України Михайло Федоров. Йому виповнилося 35 років.

Новини.LIVE зібрали головні факти про наймолодшого міністра в історії.

Реклама

Читайте також:

Біографія

Михайло Федоров — український підприємець та державний діяч — народився 21 січня 1991 року у Василівці Запорізькій області. Навчався на факультеті соціології та управління у Запорізькому національному університеті.

У 2012 році був обраний "студентським мером" Запоріжжя.

Закінчив програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

Одружений з Анастасією Федоровою (Карпенко). Мають доньку Марію.

Михайло Федоров із сім’єю. Фото: Instagram Федорова

Михайло Федоров із дружиною та донькою. Фото: Instagram Федорова

Михайло Федоров із донькою Марією. Фото: Instagram Федорова

Федоров має перший розряд із шахів.

Федоров був нардепом лише один день — політична кар'єра

У 2014 році балотувався до Верховної Ради від партії "5.10", яку очолював український політик та блогер Геннадій Балашов.

Під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського (2019 рік) Федоров очолював digital-напрям. А вже з 21 травня 2019 року став позаштатним радником Зеленського з digital-напрямку.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров у 2019 році. Фото: Instagram Федорова

Також того ж року став народним депутатом від партії "Слуга народу", був № 6 у виборчому списку. На цій посаді він пробув один день. Після прийняття присяги нардепа 29 серпня 2019 року його обрали віцепрем'єр-міністром — міністром цифрової трансформації в уряді Олексія Гончарука.

Олексій Гончарук та Михайло Федоров. Фото: Instagram Федорова

Михайло Федоров — наймолодший міністр в історії

На момент призначення міністром цифрової трансформації Федорову було 28 років, що зробило його наймолодшим міністром в історії України.

Із 2019 року і до сьогоднішнього дня Федоров досі працює в уряді.

4 березня 2020 року його було переобрано віцепрем'єр-міністром — міністром цифрової трансформації, але вже в уряді Дениса Шмигаля.

Михайло Федоров та Денис Шмигаль. Фото: Instagram Федорова

21 березня 2023 Федоров зайняв посаду віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України та міністра цифрової трансформації в уряді Дениса Шмигаля. А згодом і в уряді Юлії Свириденко.

Разом із командою запустив "Дію" — державні послуги в смартфоні. Зокрема було запущено проєкти:

"Дія.City" — спеціальний правовий та податковий простір ІТ-компаній;

"Дія. Освіта" — національна едьютейнмент-освітня платформа актуальних знань та навичок;

uResidency — статус для іноземців, який дає змогу вести бізнес в Україні онлайн, без фізичної присутності в країні;

COVID-сертифікати у смартфоні;

"Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа з безплатними курсами цифрової грамотності;

"Дія. Бізнес" — платформа для підтримки бізнесу;

"Дія. Центр" — мережа місць, де українці можуть отримати адміністративні послуги, консультації щодо онлайн-послуг, ведення бізнесу тощо;

єМалятко — сервіс для батьків новонароджених;

єДопомога — програма фінансової допомоги бізнесу;

"Інтернет-субвенція" — проєкт, завдяки якому українці отримують підключення до оптичного інтернету.

Ноутбук кожному вчителю — ініціатива, завдяки якій українські вчителі отримують сучасні ноутбуки;

"Дія. Підпис" — електронний підпис у смартфоні, яким можна підписати документи чи отримати держпослуги.

Володимир Зеленський та Михайло Федоров. Фото: Instagram Федорова

Під час його каденції Україна піднялася на п'яте місце у світі зі 102 за рівнем розвитку цифрових державних послуг.

14 січня 2026 року він очолив нове відомство — міністерство оборони.

Михайло Федоров під час призначення на посаду міністра оборони. Фото: пресслужба ВРУ

Нагороди

23 серпня 2022 року нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Федоров розмовляє із президентом. Фото: Instagram Федорова

Внесок Федорова в армію та освіту

За сприяння Мінцифри, яку очолював Федоров, Україна отримала 50 тисяч терміналів Старлінк, які допомагають цивільним та військовим бути на зв'язку.

Михайло Федоров та перша партія StarLink, яка прибула до України у 2022 році. Фото: Instagram Федорова

Спільно з Генштабом, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24 було створено "Армію дронів". Мета — розвиток українського виробництва БпЛА.

Федоров у школі "Дронаріум", де готують операторів "Армії дронів". Фото: Instagram Федорова

А також спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ, РНБО, Мінекономіки та Мінстратегпрому було створено Brave1 для розвитку defense-tech розробок: від тестування та пошуку інвесторів до кодифікації за стандартами НАТО.

У 2025 році Федоров представив систему "Армія дронів. Бонус".

Крім того, було створено ударні роти БпЛА для знищення ворожої техніки та живої сили.

Михайло Федоров серед ударних БпЛА. Фото: Instagram Федорова

Мінцифра стала першим цивільним міністерством у світі, яке має власну бойову частину — підрозділ NEXT. Її завдання — тестувати нові технологічні продукти та гіпотези безпосередньо в бойових умовах.

Спільно з Міністерством освіти і науки та профільним міністром Оксеном Лісовим Федоров розробив стратегію трансформації освіти. Було сформовано п'ять напрямів для трансформації: "Освітній менеджмент"; "Педагог"; "Зміст та сенси освіти"; "Система та мережа"; "Освітній простір".

Чим ще займався Федоров поза політикою

У 2013 році Федоров заснував власну digital-агенцію SMMSTUDIO.

До 2019 року ця агенція працювала в галузі цифрового маркетингу, реклами у соцмережах, контенту.

У 2018-му був операційним директором освітнього медіа-проєкту "Суперлюди".

Нагадаємо, під час призначення на посаду міністра оборони Федоров назвав пріоритети своєї роботи.

Зокрема, він пообіцяв провести аудит ТЦК.