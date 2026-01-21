День рождения Михаила Федорова — личная жизнь, карьера и политическая деятельность министра

Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров / Telegram

В среду, 21 января, празднует свой юбилей министр обороны Украины Михаил Федоров. Ему исполнилось 35 лет.

Новини.LIVE собрали главные факты о самом молодом министре в истории.

Биография

Михаил Федоров — украинский предприниматель и государственный деятель — родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области. Учился на факультете социологии и управления в Запорожском национальном университете.

В 2012 году был избран "студенческим мэром" Запорожья.

Окончил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

Женат на Анастасии Федоровой (Карпенко). Имеют дочь Марию.

Михаил Федоров с семьей. Фото: Instagram Федорова

Михаил Федоров с женой и дочерью. Фото: Instagram Федорова

Михаил Федоров с дочерью Марией. Фото: Instagram Федорова

Федоров имеет первый разряд по шахматам.

Федоров был нардепом всего один день — политическая карьера

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от партии "5.10", которую возглавлял украинский политик и блогер Геннадий Балашов.

Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского (2019 год) Федоров возглавлял digital-направление. А уже с 21 мая 2019 года стал внештатным советником Зеленского по digital-направлению.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров в 2019 году. Фото: Instagram Федорова

Также в том же году стал народным депутатом от партии "Слуга народа", был № 6 в избирательном списке. На этой должности он пробыл один день. После принятия присяги нардепа 29 августа 2019 года его избрали вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации в правительстве Алексея Гончарука.

Алексей Гончарук и Михаил Федоров, фото: Instagram Федорова

Михаил Федоров — самый молодой министр в истории

На момент назначения министром цифровой трансформации Федорову было 28 лет, что сделало его самым молодым министром в истории Украины.

С 2019 года и до сегодняшнего дня Федоров до сих пор работает в правительстве.

4 марта 2020 года он был переизбран вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации, но уже в правительстве Дениса Шмыгаля.

Михаил Федоров и Денис Шмыгаль. Фото: Instagram Федорова

21 марта 2023 года Федоров занял должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины и министра цифровой трансформации в правительстве Дениса Шмыгаля. А впоследствии и в правительстве Юлии Свириденко.

Вместе с командой запустил "Дію" — государственные услуги в смартфоне. В частности было запущено проекты:

"Дія.City" — специальное правовое и налоговое пространство ІТ-компаний;

"Дія. Освіта" — национальная эдьютейнмент-образовательная платформа актуальных знаний и навыков;

uResidency — статус для иностранцев, который позволяет вести бизнес в Украине онлайн, без физического присутствия в стране;

COVID-сертификаты в смартфоне;

"Дія. Цифрова освіта" — онлайн-платформа с бесплатными курсами цифровой грамотности;

"Дія. Бізнес" — платформа для поддержки бизнеса;

"Дія. Центр" — сеть мест, где украинцы могут получить административные услуги, консультации по онлайн-услугам, ведению бизнеса и тому подобное;

еМалятко — сервис для родителей новорожденных;

еДопомога — программа финансовой помощи бизнесу;

"Интернет-субвенция" — проект, благодаря которому украинцы получают подключение к оптическому интернету.

Ноутбук каждому учителю — инициатива, благодаря которой украинские учителя получают современные ноутбуки;

"Дія. Підпис" — электронная подпись в смартфоне, которой можно подписать документы или получить госуслуги.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров Фото: Instagram Федорова

Во время его каденции Украина поднялась на пятое место в мире из 102 по уровню развития цифровых государственных услуг.

14 января 2026 года он возглавил новое ведомство — министерство обороны.

Михаил Федоров во время назначения на должность министра обороны. Фото: пресс-служба ВРУ

Награды

23 августа 2022 года награжден орденом "За заслуги" III степени за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства и добросовестное выполнение профессионального долга.

Федоров разговаривает с президентом. Фото: Instagram Федорова

Вклад Федорова в армию и образование

При содействии Минцифры, которую возглавлял Федоров, Украина получила 50 тысяч терминалов Старлинк, которые помогают гражданским и военным быть на связи.

Михаил Федоров и первая партия StarLink, которая прибыла в Украину в 2022 году. Фото: Instagram Федорова

Совместно с Генштабом, Минобороны, Госспецсвязи и UNITED24 была создана "Армия дронов". Цель — развитие украинского производства БпЛА.

Федоров в школе "Дронариум", где готовят операторов "Армии дронов". Фото: Instagram Федорова

А также совместно с Минобороны, Генштабом ВСУ, СНБО, Минэкономики и Минстратегпрома был создан Brave1 для развития defense-tech разработок: от тестирования и поиска инвесторов до кодификации по стандартам НАТО.

В 2025 году Федоров представил систему "Армия дронов. Бонус".

Кроме того, были созданы ударные роты БпЛА для уничтожения вражеской техники и живой силы.

Михаил Федоров среди ударных БпЛА. Фото: Instagram Федорова

Минцифра стала первым гражданским министерством в мире, которое имеет собственную боевую часть — подразделение NEXT. Его задача — тестировать новые технологические продукты и гипотезы непосредственно в боевых условиях.

Совместно с Министерством образования и науки и профильным министром Оксеном Лисовым Федоров разработал стратегию трансформации образования. Было сформировано пять направлений для трансформации: "Образовательный менеджмент"; "Педагог"; "Содержание и смыслы образования"; "Система и сеть"; "Образовательное пространство".

Чем еще занимался Федоров вне политики

В 2013 году Федоров основал собственное digital-агентство SMMSTUDIO.

До 2019 года это агентство работало в области цифрового маркетинга, рекламы в соцсетях, контента.

В 2018-м был операционным директором образовательного медиа-проекта "Суперлюди".

Напомним, при назначении на должность министра обороны Федоров назвал приоритеты своей работы.

В частности, он пообещал провести аудит ТЦК.