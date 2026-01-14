Видео
Главная Новости дня Аудит ТЦК и уничтожение врага ИИ — приоритеты работы Федорова

Аудит ТЦК и уничтожение врага ИИ — приоритеты работы Федорова

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:55
Федоров назвал первоочередные решения на посту министра обороны
Михаил Федоров. Фото: Михаил Федоров / Facebook

Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде заявил, что идет на должность министра обороны, анонсировал аудит Территориальных центров комплектования. А также пообещал изменить систему подготовки украинских военнослужащих.

Об этом он сказал на пленарном заседании парламента в среду, 14 января.

Читайте также:



"Качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — заявил он.

По словам Федорова, по состоянию на сегодня 2 млн военнообязанных украинцев находятся в розыске, еще 200 тысяч — в СОЧ.

Одним из первых решений на посту министра обороны он назвал обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами.

"Мы должны масштабировать сильных и помогать расти тем, кто к этому готов и работает на результат. Доступ к возможностям развития должен быть равным для всех. Поэтому одним из первых решений на посту министра обороны станет обеспечение базового уровня укомплектования бригад дронами, которого точно не хватает. Это повысит прогнозируемость и качество планирования", — добавил он.

Министр напомнил, что Украина уже стала мировым лидером в беспилотных технологиях. В частности, создан рынок дронов, собственный беспилотный флот, ракеты, системы РЭБ, боеприпасы и перехватчики "Шахедов".

А искусственный интеллект уже стал союзником Украины в войне.

"Сотни AI-решений работают на фронте и применяются на всех уровнях военных операций. Мы движемся к полной автономности на поле боя — от машинного зрения и аналитики данных до роев дронов. Наша амбициозная цель — сделать Украину первой страной в мире, которая сможет прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью ИИ. И многое другое, о чем не можем сказать публично", — подчеркнул Федоров.

Кроме того, Украина первой в мире создала полки штурмовых дронов, один из которых был ударной силой для недавней деоккупации Купянска.

"Больше роботов — меньше потерь. Больше технологий — меньше погибших. Жизнь украинских героев — высшая ценность. Мы не имеем права на решения, которые стоят жизни наших героев", — говорит министр.

Напомним, Верховная Рада назначила Федорова министром обороны Украины.

13 января с должности министра обороны был уволен Денис Шмыгаль.

Верховная Рада Михаил Федоров Минобороны ТЦК и СП парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
