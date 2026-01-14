Михайло Федоров. Фото: Михайло Федоров / Facebook

Михайло Федоров під час виступу в Верховній Раді заявив, що йде на посаду міністра оборони, анонсував аудит Територіальних центрів комплектування. А також пообіцяв змінити систему підготовки українських військовослужбовців.

Про це він сказав на пленарному засіданні парламенту у середу, 14 січня.

Читайте також:

Федоров назвав першочергові рішення на посаді міністра оборони

"Якісна підготовка — це зменшення втрат і зростання ефективності. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", — заявив він.

За словами Федорова, станом на сьогодні 2 млн військовозобов’язаних українців перебувають в розшуку, ще 200 тисяч — у СЗЧ.

Одним із перших рішень на посаді міністра оборони він назвав забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами.

"Ми повинні масштабувати сильних і допомагати зростати тим, хто до цього готовий і працює на результат. Доступ до можливостей розвитку має бути рівним для всіх. Тому одним із перших рішень на посаді міністра оборони стане забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами, якого точно не вистачає. Це підвищить прогнозованість і якість планування", — додав він.

Міністр нагадав, що Україна вже стала світовим лідером у безпілотних технологіях. Зокрема, створено ринок дронів, власний безпілотний флот, ракети, системи РЕБ, боєприпаси та перехоплювачі "Шахедів".

А штучний інтелект уже став союзником України у війні.

"Сотні AI-рішень працюють на фронті та застосовуються на всіх рівнях військових операцій. Ми рухаємося до повної автономності на полі бою — від машинного зору та аналітики даних до роїв дронів. Наша амбітна мета — зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою ШІ. І багато іншого, про що не можемо сказати публічно", — наголосив Федоров.

Крім того, Україна першою у світі створила полки штурмових дронів, один з яких був ударною силою для недавньої деокупації Куп’янська.

"Більше роботів — менше втрат. Більше технологій — менше загиблих. Життя українських героїв — найвища цінність. Ми не маємо права на рішення, які коштують життя наших героїв", — каже міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони України.

13 січня з посади міністра оборони було звільнено Дениса Шмигаля.