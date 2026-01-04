Відео
Головна Новини дня Буданову 40 — що відомо про нового очільника ОП

Буданову 40 — що відомо про нового очільника ОП

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 07:17
Що відомо про керівника Офісу Президента України Кирила Буданова
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

У неділю, 4 січня 2026 року, святкує свій ювілей керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Йому виповнилося 40 років.

Новини.LIVE зібрав факти з біографії нового очільника ОП.

Читайте також:

Що відомо про Кирила Буданова 

Кирило Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві. У 2007 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, після чого розпочав службу в ГУР. Після початку російської агресії на сході України у 2014 році брав участь у бойових діях, тричі зазнавав поранення.

6–8 серпня 2016 року Буданов провів спецоперацію в тимчасово окупованому Армянську у Криму. П'ятеро українських спецпризначенців мали доставити в місця біля російських військових об'єктів зброю та вибухівку, але росіяни їх викрили. Зіштовхнувшись зі спецпідрозділом ФСБ "Вимпел", розвідники за кілька хвилин бою знищили противника. Під час рейду вдалося ліквідувати підполковника ФСБ. Ще двоє представники російської спецслужби зазнали поранень. Усі учасники спецоперації повернулися в Україну.

У 2018–2020 роках Буданов виконував закриті спеціальні завдання. У 2020 році він став заступником директора одного з департаментів Служби зовнішньої розвідки, а від 5 серпня того ж року до 2 січня поточного року очолював ГУР.

У 2022 році розвідник закінчив Воєнно-дипломатичну академію імені Євгенія Березняка.

Нагадаємо, 2 січня Кирила Буданова офіційно призначили керівником Офісу Президента України. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. 

Також ми повідомляли, що 3 січня керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів зустріч із радниками з питань національної безпеки держав-партнерів України. На засідання він прийшов у формі ГУР.

Офіс президента День народження політики Кирило Буданов ГУР військовослужбовці
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
