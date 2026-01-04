Видео
Буданову 40 — что известно о новом главе ОП

Буданову 40 — что известно о новом главе ОП

Дата публикации 4 января 2026 07:17
Что известно о руководителе Офиса Президента Украины Кирилле Буданове
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

В воскресенье, 4 января 2026 года, празднует свой юбилей руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Ему исполнилось 40 лет.

Новини.LIVE собрал факты из биографии нового главы ОП.

Читайте также:

Что известно о Кирилле Буданове

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 года в Киеве. В 2007 году окончил Одесский институт Сухопутных войск, после чего начал службу в ГУР. После начала российской агрессии на востоке Украины в 2014 году участвовал в боевых действиях, трижды получал ранения.

6–8 августа 2016 года Буданов провел спецоперацию во временно оккупированном Армянске в Крыму. Пятеро украинских спецназовцев должны были доставить в места возле российских военных объектов оружие и взрывчатку, но россияне их разоблачили. Столкнувшись со спецподразделением ФСБ "Вымпел", разведчики за несколько минут боя уничтожили противника. Во время рейда удалось ликвидировать подполковника ФСБ. Еще двое представителей российской спецслужбы получили ранения. Все участники спецоперации вернулись в Украину.

В 2018–2020 годах Буданов выполнял закрытые специальные задания. В 2020 году он стал заместителем директора одного из департаментов Службы внешней разведки, а с 5 августа того же года до 2 января текущего года возглавлял ГУР.

В 2022 году разведчик окончил Военно-дипломатическую академию имени Евгения Березняка.

Напомним, 2 января Кирилла Буданова официально назначили руководителем Офиса Президента Украины. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что 3 января руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности государств-партнеров Украины. На заседание он пришел в форме ГУР.

Офис президента День рождения политики Кирилл Буданов ГУР военнослужащие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
