Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленскому 48 — интересные факты и путь, который стал историей

Зеленскому 48 — интересные факты и путь, который стал историей

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 06:25
День рождения Зеленского — когда родился президент, его детство, юность и политическая карьера
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

В воскресенье, 25 января, празднует свой 48-й день рождения президент Украины Владимир Зеленский. Это уже седьмой день рожденияя, который глава государства отметит на этой должности.

Новини.LIVE собрали все, что известно о пути к президентству Зеленского.

Реклама
Читайте также:

Детство и юность

Родился будущий президент в 1978 году в Кривом Роге в еврейской семье.

День народження Зеленського - фото 1
Владимир Зеленский в детстве. Фото из открытых источников

Отец — Александр Зеленский — доктор технических наук, профессор, завкафедрой информатики и информационных технологий Государственного университета экономики и технологий. Мать — Римма — работала инженером.

День народження Зеленського - фото 2
Зеленский с матерью Риммой. Фото из открытых источников

Четыре года Зеленский жил в Монголии — отец работал на строительстве горно-обогатительного комбината.

В 16 лет получил грант на образование в Израиле, но не поехал.

В 2000 году Зеленский окончил факультет правоведения Криворожского экономического института, однако по специальности никогда не работал.

КВН

Еще со студенческих лет будущий глава государства увлекался КВН, в частности создал театр миниатюр "Беспризорник". Уже потом его пригласили в команду КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". Так он стал победителем Высшей лиги КВН 1997 года.

День народження Зеленського - фото 3
Зеленский на КВН. Фото из открытых источников

Впоследствии Зеленский с Денисом Манжосовым, Юрием Краповым и Александром Пикаловым (будущие актеры "Студии Квартал-95") создали команду "Сборная Кривого Рога", а в 1997 году — команду "95-й квартал".

Зеленский писал шутки для команды, а также сценарии для корпоративных праздников, телепередач, концертов и тому подобное.

В конце 2003 года телеканал "1+1" предложил "95-му кварталу" сделать серию концертов, которые будут состоять из лучших номеров команды. А в 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал", идеологом, автором, режиссером и ведущим актером которого стал Владимир Зеленский.

Впоследствии команда "95-й квартал" переросла в "Студию Квартал-95".

День народження Зеленського - фото 4
Студия "95 квартал". Фото из открытых источников

В 2010 году Зеленского назначили генеральным продюсером телеканала "Интер". На этой должности он проработал меньше года.

А уже в 2012 году стало известно, что Зеленский и "95 квартал" заключили соглашение с телеканалом "1+1".

Вместе с продюсером Наумом Барулей и студией "Квартал 95" основал юмористический проект "Лига Смеха". Проект был создан в 2015 году, а Зеленский в течение нескольких лет был его ведущим.

День народження Зеленського - фото 4
Ведущий "Лиги смеха" Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский участвовал в производстве более двух десятков кинофильмов и телесериалов как актер, продюсер, сценарист, а также был актером дубляжа.

Личная жизнь

В 2003 году женой Зеленского стала актриса Елена Кияшко, с которой он встречался более семи лет.

День народження Зеленського - фото 1
Свадьба Владимира и Елены Зеленских. Фото из открытых источников
Зеленські
Супруги Зеленские в 2025 году. Фото: Офис президента

В 2004 году у супругов родилась дочь Александра, а в 2013 — сын Кирилл.

День народження Зеленського - фото 2
Семья Зеленских с дочерью Александрой. Фото из открытых источников
День народження Зеленського - фото 3
Владимир Зеленский с женой Еленой и детьми. Фото: VIVA

Политическая карьера политическая карьера

В 2015 году, после выхода сериала "Слуга народа", в обществе стали говорить о том, что Зеленский может стать кандидатом на пост президента Украины.

В декабре 2017 года юрист "Студии Квартал 95" Иван Баканов зарегистрировал одноименную политическую партию — "Слуга народа".

В ночь на 1 января 2019 года Зеленский во время новогоднего обращения в эфире канала "1+1" объявил о намерении баллотироваться в президенты. 30 января ЦИК официально зарегистрировала его кандидатуру на выборах.

По результатам голосования 31 марта Зеленский в первом туре занял первое место, набрав 30,24% голосов (против 15,95% за Петра Порошенко, который также вышел во второй тур). 21 апреля во втором туре Зеленский победил своего оппонента с результатом в 73,22% поддержки против 24,45% у тогдашнего президента.

А уже в апреле 2019 года он заявил, что выходит из бизнеса в "Студии Квартал 95".

Инаугурация состоялась 20 мая 2019 года.

День народження Зеленського - фото 9
Инаугурация президента, 20 мая 2019 года

С началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Зеленский остался в стране и проявил себя как решительный лидер. Сейчас глава государства заручен поддержкой ряда стран. Западные союзники активно поддерживают Украину под руководством Зеленского, предоставляя военную, финансовую и политическую помощь в обороне против российской агрессии.

24 февраля 2024 года президент сбросил официальный костюм и перешел на стиль милитари.

Зеленський
Встреча "Коалиции желающих". Фото: пресс-служба ОП

Интересные факты о Зеленском

На момент избрания президентом Украины Зеленскому было всего 41 год. Таким образом он стал одним из самых молодых президентов в истории страны.

Является первым украинским президентом, который активно использует социальные сети для прямого общения с гражданами и журналистами.

Зеленський
Владимир Зеленский в кабинете. Фото: Офис президента

Свободно разговаривает на украинском, английском и русском языках.

В 2019 году стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса по количеству голосов, полученных одним кандидатом на выборах в Украине.

В том же году попал в Книгу рекордов, как президент, который провел самую длительную пресс-конференцию.

Имеет 10 иностранных государственных и восемь общественных наград.

Признан самым влиятельным евреем мира по версии израильского издания The Jerusalem Post (2022). А также человеком 2022 года по версии Financial Times, Time и Profil.

Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы (2022).

Занял первое место в категории "Политики" (2025) в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев", по версии журнала "Фокус".

Зе в США
Владимир Зеленский в США. Фото: пресс-служба ОП

Дети президента с начала его каденции почти не появляются на публике.

В честь Зеленского розничный продавец LEGO Citizen Brick в 2022 году выпустил минифигурку президента Украины Владимира Зеленского, а также "коктейли Молотова" и объявил аукцион, чтобы собрать средства на поддержку ВСУ.

День народження Зеленського - фото 1
Фигурка Владимира Зеленского. Фото: United24

С начала полномасштабной войны пережил более десятка попыток покушения на его жизнь.

Напомним, недавно юбилей праздновал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Также несколько дней назад 35-лет исполнилось министру обороны.

Владимир Зеленский Елена Зеленская политики президент день рождения
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации