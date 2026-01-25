День рождения Зеленского — когда родился президент, его детство, юность и политическая карьера

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

В воскресенье, 25 января, празднует свой 48-й день рождения президент Украины Владимир Зеленский. Это уже седьмой день рождения я, который глава государства отметит на этой должности.

Новини.LIVE собрали все, что известно о пути к президентству Зеленского.

Реклама

Читайте также:

Детство и юность

Родился будущий президент в 1978 году в Кривом Роге в еврейской семье.

Владимир Зеленский в детстве. Фото из открытых источников

Отец — Александр Зеленский — доктор технических наук, профессор, завкафедрой информатики и информационных технологий Государственного университета экономики и технологий. Мать — Римма — работала инженером.

Зеленский с матерью Риммой. Фото из открытых источников

Четыре года Зеленский жил в Монголии — отец работал на строительстве горно-обогатительного комбината.

В 16 лет получил грант на образование в Израиле, но не поехал.

В 2000 году Зеленский окончил факультет правоведения Криворожского экономического института, однако по специальности никогда не работал.

КВН

Еще со студенческих лет будущий глава государства увлекался КВН, в частности создал театр миниатюр "Беспризорник". Уже потом его пригласили в команду КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". Так он стал победителем Высшей лиги КВН 1997 года.

Зеленский на КВН. Фото из открытых источников

Впоследствии Зеленский с Денисом Манжосовым, Юрием Краповым и Александром Пикаловым (будущие актеры "Студии Квартал-95") создали команду "Сборная Кривого Рога", а в 1997 году — команду "95-й квартал".

Зеленский писал шутки для команды, а также сценарии для корпоративных праздников, телепередач, концертов и тому подобное.

В конце 2003 года телеканал "1+1" предложил "95-му кварталу" сделать серию концертов, которые будут состоять из лучших номеров команды. А в 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал", идеологом, автором, режиссером и ведущим актером которого стал Владимир Зеленский.

Впоследствии команда "95-й квартал" переросла в "Студию Квартал-95".

Студия "95 квартал". Фото из открытых источников

В 2010 году Зеленского назначили генеральным продюсером телеканала "Интер". На этой должности он проработал меньше года.

А уже в 2012 году стало известно, что Зеленский и "95 квартал" заключили соглашение с телеканалом "1+1".

Вместе с продюсером Наумом Барулей и студией "Квартал 95" основал юмористический проект "Лига Смеха". Проект был создан в 2015 году, а Зеленский в течение нескольких лет был его ведущим.

Ведущий "Лиги смеха" Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленский участвовал в производстве более двух десятков кинофильмов и телесериалов как актер, продюсер, сценарист, а также был актером дубляжа.

Личная жизнь

В 2003 году женой Зеленского стала актриса Елена Кияшко, с которой он встречался более семи лет.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских. Фото из открытых источников

Супруги Зеленские в 2025 году. Фото: Офис президента

В 2004 году у супругов родилась дочь Александра, а в 2013 — сын Кирилл.

Семья Зеленских с дочерью Александрой. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский с женой Еленой и детьми. Фото: VIVA

Политическая карьера политическая карьера

В 2015 году, после выхода сериала "Слуга народа", в обществе стали говорить о том, что Зеленский может стать кандидатом на пост президента Украины.

В декабре 2017 года юрист "Студии Квартал 95" Иван Баканов зарегистрировал одноименную политическую партию — "Слуга народа".

В ночь на 1 января 2019 года Зеленский во время новогоднего обращения в эфире канала "1+1" объявил о намерении баллотироваться в президенты. 30 января ЦИК официально зарегистрировала его кандидатуру на выборах.

По результатам голосования 31 марта Зеленский в первом туре занял первое место, набрав 30,24% голосов (против 15,95% за Петра Порошенко, который также вышел во второй тур). 21 апреля во втором туре Зеленский победил своего оппонента с результатом в 73,22% поддержки против 24,45% у тогдашнего президента.

А уже в апреле 2019 года он заявил, что выходит из бизнеса в "Студии Квартал 95".

Инаугурация состоялась 20 мая 2019 года.

Инаугурация президента, 20 мая 2019 года

С началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Зеленский остался в стране и проявил себя как решительный лидер. Сейчас глава государства заручен поддержкой ряда стран. Западные союзники активно поддерживают Украину под руководством Зеленского, предоставляя военную, финансовую и политическую помощь в обороне против российской агрессии.

24 февраля 2024 года президент сбросил официальный костюм и перешел на стиль милитари.

Встреча "Коалиции желающих". Фото: пресс-служба ОП

Интересные факты о Зеленском

На момент избрания президентом Украины Зеленскому было всего 41 год. Таким образом он стал одним из самых молодых президентов в истории страны.

Является первым украинским президентом, который активно использует социальные сети для прямого общения с гражданами и журналистами.

Владимир Зеленский в кабинете. Фото: Офис президента

Свободно разговаривает на украинском, английском и русском языках.

В 2019 году стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса по количеству голосов, полученных одним кандидатом на выборах в Украине.

В том же году попал в Книгу рекордов, как президент, который провел самую длительную пресс-конференцию.

Имеет 10 иностранных государственных и восемь общественных наград.

Признан самым влиятельным евреем мира по версии израильского издания The Jerusalem Post (2022). А также человеком 2022 года по версии Financial Times, Time и Profil.

Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы (2022).

Занял первое место в категории "Политики" (2025) в рейтинге "100 самых влиятельных украинцев", по версии журнала "Фокус".

Владимир Зеленский в США. Фото: пресс-служба ОП

Дети президента с начала его каденции почти не появляются на публике.

В честь Зеленского розничный продавец LEGO Citizen Brick в 2022 году выпустил минифигурку президента Украины Владимира Зеленского, а также "коктейли Молотова" и объявил аукцион, чтобы собрать средства на поддержку ВСУ.

Фигурка Владимира Зеленского. Фото: United24

С начала полномасштабной войны пережил более десятка попыток покушения на его жизнь.

Напомним, недавно юбилей праздновал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Также несколько дней назад 35-лет исполнилось министру обороны.