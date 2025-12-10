Відео
Головна Новини дня Смерть сина Каденюка — поліція назвала ймовірну причину

Смерть сина Каденюка — поліція назвала ймовірну причину

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 16:24
Каденюк — яка причина смерті сина космонавта
Поліція на місці трагедії. Фото: Нацполіція

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті сина космонавта Леоніда Каденюка, якого знайшли у Києві 10 грудня. Правоохоронці розслідують справу як самогубство.

Про це повідомили у поліції Києва. 

Читайте також:

Смерть сина космонавта Каденюка

У поліції розповіли, що на місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт. Вони провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків. 

За попередніми даними, на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули.

"Також встановлено, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції", — йдеться у повідомленні. 

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою відміткою "самогубство" (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Наразі тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 10 грудня у Києві знайшли мертвим Дмитра Каденюка. На тілі чоловіка були ножові поранення, а у руках сам ніж. 

Також ми писали, що 7 грудня помер лідер гурту ADAM. 38-річний Михайло Клименко тривалий час перебував у комі на тлі важкої хвороби.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
