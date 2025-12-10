Каденюк — какова причина смерти сына космонавта

Полиция на месте трагедии. Фото: Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по факту смерти сына космонавта Леонида Каденюка, которого нашли в Киеве 10 декабря. Правоохранители расследуют дело как самоубийство.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полиции рассказали, что на месте происшествия работали следователи, криминалисты, оперативные работники и судебно-медицинский эксперт. Они провели первоочередные следственные действия, проанализировали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей.

По предварительным данным, на момент происшествия входная дверь в квартиру была закрыта и не имеет следов взлома, а нож, которым вероятно были нанесены телесные повреждения, погибший держал в своей руке. Кроме того, опрошенные жители указанного дома сообщили, что какого-либо шума или звуков борьбы не слышали.

"Также установлено, что погибший в течение длительного времени имел депрессивные расстройства, что отражалось на его поведении. Накануне вечером у мужчины произошел очередной нервный срыв, а на утро мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной отметкой "самоубийство" (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Сейчас тело мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 10 декабря в Киеве нашли мертвым Дмитрия Каденюка. На теле мужчины были ножевые ранения, а в руках сам нож.

Также мы писали, что 7 декабря умер лидер группы ADAM. 38-летний Михаил Клименко длительное время находился в коме на фоне тяжелой болезни.