Умер лидер группы ADAM Михаил Клименко — что стало причиной смерти

Украинский певец и лидер группы ADAM Михаил Клименко умер в 38-летнем возрасте. Артист длительное время находился в коме на фоне тяжелой болезни.

Трагическое известие сообщила его жена, певица Александра Норова, на официальной странице группы в Instagram.

Автора хитов "Танцюй зі мною повільно" и "Ау Ау" не стало утром 7 декабря. Детали о церемонии прощания с Михаилом Александра пообещала сообщить позже.

"К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось", — сообщила вдова артиста.

Долгое время Михаил Клименко находился в тяжелом состоянии. Вследствие туберкулезного менингита, который поражает мозговые оболочки и нервную систему, артист впал в кому. Более двух месяцев певец провел в больнице, часть этого времени — в реанимации, однако медики не фиксировали улучшения.

Несмотря на это, коллеги-музыканты активно его поддерживали и помогали собирать средства на лечение, а жена Александра ежедневно призывала поклонников молиться за его выздоровление.

