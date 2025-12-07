Видео
Ушел из жизни 38-летний лидер группы ADAM

Ушел из жизни 38-летний лидер группы ADAM

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 15:03
Умер лидер группы ADAM Михаил Клименко — что стало причиной смерти
Михаил Клименко. Фото: instagram.com/adamukraine

Украинский певец и лидер группы ADAM Михаил Клименко умер в 38-летнем возрасте. Артист длительное время находился в коме на фоне тяжелой болезни.

Трагическое известие сообщила его жена, певица Александра Норова, на официальной странице группы в Instagram.

Умер Михаил Клименко

Автора хитов "Танцюй зі мною повільно" и "Ау Ау" не стало утром 7 декабря. Детали о церемонии прощания с Михаилом Александра пообещала сообщить позже.

"К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось", — сообщила вдова артиста.

Помер Михайло Клименко
Сообщение о смерти Михаила Клименко. Фото: скриншот Instagram

Долгое время Михаил Клименко находился в тяжелом состоянии. Вследствие туберкулезного менингита, который поражает мозговые оболочки и нервную систему, артист впал в кому. Более двух месяцев певец провел в больнице, часть этого времени — в реанимации, однако медики не фиксировали улучшения.

Несмотря на это, коллеги-музыканты активно его поддерживали и помогали собирать средства на лечение, а жена Александра ежедневно призывала поклонников молиться за его выздоровление.

Напомним, ушел из жизни экс-участник группы DZIDZIO и музыкант Олег Турко (Лесик).

А также стало известно о смерти соучредителя издания "РБК-Украина".

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
