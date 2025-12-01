Видео
Ушел из жизни соучредитель известного украинского издания

Ушел из жизни соучредитель известного украинского издания

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 19:30
Умер соучредитель РБК-Украина Владимир Шульц
Владимир Шульц. Фото: РБК-Украина

Ушел из жизни заместитель генерального директора и соучредитель издания "РБК-Украина" Владимир Шульц. Украинского журналиста не стало на 55 году жизни.

Трагическое известие сообщили в издании "РБК-Украина" в понедельник, 1 декабря.

Читайте также:

Умер Владимир Шульц

Как сообщили коллеги журналиста, его не стало в 54 года вследствие острой сердечной недостаточности. Прощание с Владимиром Шульцом прошло 1 декабря в Киевской области.

"Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году. Коллектив скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — сообщили в издании.

Напомним, недавно стало известно, что умер экс-участник группы DZIDZIO, украинский певец и музыкант Олег Турко.

А также умер защитник "Азовстали" Александр Савов, который вернулся из российского плена.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
