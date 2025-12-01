Умер соучредитель РБК-Украина Владимир Шульц

Ушел из жизни соучредитель известного украинского издания
Ушел из жизни заместитель генерального директора и соучредитель издания "РБК-Украина" Владимир Шульц. Украинского журналиста не стало на 55 году жизни.
Трагическое известие сообщили в издании "РБК-Украина" в понедельник, 1 декабря.
Умер Владимир Шульц
Как сообщили коллеги журналиста, его не стало в 54 года вследствие острой сердечной недостаточности. Прощание с Владимиром Шульцом прошло 1 декабря в Киевской области.
"Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году. Коллектив скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — сообщили в издании.
