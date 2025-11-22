Видео
Україна
Видео

Умер музыкант и экс-участник группы DZIDZIO — что известно

Умер музыкант и экс-участник группы DZIDZIO — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 09:19
обновлено: 09:57
Умер экс-участник группы DZIDZIO Лесик — что произошло
Украинский певец и музыкант, экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко (Лесик). Фото: Лесик Турко/Facebook

В субботу, 22 ноября, стало известно, что умер украинский певец и музыкант, экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко. Украинцы в основном знают его под сценическим именем Лесик.

О смерти певца сообщила журналистка Мария Панчишин в Facebook.

Помер співак Лесик
Экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко (Лесик). Фото: Лесик Турко/Facebook

Умер экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко (Лесик)

Олег Турко, известный под сценическим именем Лесик, умер в возрасте 58 лет.

"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", — сообщила Панчишин.

Как известно, у экс-участника группы DZIDZIO Лесика были проблемы со здоровьем. Почти год назад во время концерта у него остановилось сердце.

Следовательно, 5 декабря 2024 года во Львове во время концерта Натальи Бучинской Лесик внезапно потерял сознание. Тогда у него произошла остановка сердца. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Уже 9 декабря стало известно, что музыкант пришел в себя, но его состояние все еще описывалось как критическое.

Позже, 11 декабря, певица Наталка Карпа после визита в больницу к музыканту рассказала, что он настроен вернуться к привычной жизни.

После инцидента врачи обнаружили в организме музыканта токсичные вещества. Кроме того, у Лесика диагностировали стеноз аортального клапана, что потребовало срочной операции.

В мае 2024 года Олег Турко перенес сложную операцию на сердце.

Помер ексучасник гурту DZIDZIO
Украинский певец и музыкант Олег Турко (Лесик). Фото: Лесик Турко/Facebook

Экс-участник группы DZIDZIO Лесик — что о нем известно

Олег Турко, известный под сценическим именем Лесик, был одним из соучредителей группы DZIDZIO и ее бывшим участником. Он исполнял роли гитариста и бэк-вокалиста, участвовал в записи первых альбомов, клипов и концертных шоу.

Турко покинул группу в 2016 году, сосредоточившись на собственных музыкальных проектах и сольных выступлениях. После выхода из DZIDZIO он основал собственные инициативы, среди которых музыкальный проект Dzidz'off, и работал как музыкант и продюсер.

Лесик оставил заметный след в развитии группы и был известен своим ярким сценическим образом и чувством юмора.

Напомним, что в январе 2025 года мы информировали, что Олег Турко (Лесик) вернулся домой после тяжелой реанимации.

А в декабре 2024 года мы сообщали, что Олег Турко, известный под псевдонимом Лесик, оказался в реанимации — у него остановилось сердце.

