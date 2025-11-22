Умер экс-участник группы DZIDZIO Лесик — что произошло

Умер музыкант и экс-участник группы DZIDZIO — что известно
В субботу, 22 ноября, стало известно, что умер украинский певец и музыкант, экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко. Украинцы в основном знают его под сценическим именем Лесик.
О смерти певца сообщила журналистка Мария Панчишин в Facebook.
Умер экс-участник группы DZIDZIO Олег Турко (Лесик)
Олег Турко, известный под сценическим именем Лесик, умер в возрасте 58 лет.
"Наш Лесик Турко умер. Пока нет сил ничего больше написать", — сообщила Панчишин.
Как известно, у экс-участника группы DZIDZIO Лесика были проблемы со здоровьем. Почти год назад во время концерта у него остановилось сердце.
Следовательно, 5 декабря 2024 года во Львове во время концерта Натальи Бучинской Лесик внезапно потерял сознание. Тогда у него произошла остановка сердца. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Уже 9 декабря стало известно, что музыкант пришел в себя, но его состояние все еще описывалось как критическое.
Позже, 11 декабря, певица Наталка Карпа после визита в больницу к музыканту рассказала, что он настроен вернуться к привычной жизни.
После инцидента врачи обнаружили в организме музыканта токсичные вещества. Кроме того, у Лесика диагностировали стеноз аортального клапана, что потребовало срочной операции.
В мае 2024 года Олег Турко перенес сложную операцию на сердце.
Экс-участник группы DZIDZIO Лесик — что о нем известно
Олег Турко, известный под сценическим именем Лесик, был одним из соучредителей группы DZIDZIO и ее бывшим участником. Он исполнял роли гитариста и бэк-вокалиста, участвовал в записи первых альбомов, клипов и концертных шоу.
Турко покинул группу в 2016 году, сосредоточившись на собственных музыкальных проектах и сольных выступлениях. После выхода из DZIDZIO он основал собственные инициативы, среди которых музыкальный проект Dzidz'off, и работал как музыкант и продюсер.
Лесик оставил заметный след в развитии группы и был известен своим ярким сценическим образом и чувством юмора.
Напомним, что в январе 2025 года мы информировали, что Олег Турко (Лесик) вернулся домой после тяжелой реанимации.
А в декабре 2024 года мы сообщали, что Олег Турко, известный под псевдонимом Лесик, оказался в реанимации — у него остановилось сердце.
Читайте Новини.LIVE!